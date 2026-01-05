China pide la liberación "inmediata" de Maduro y acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional
China ha expresado este lunes su "grave preocupación" por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa por parte de Estados Unidos, ha pedido su "liberación inmediata" y ha acusado a Washington de violar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian ha advertido de que el uso de la fuerza por parte de Washington supone un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.
Lin ha afirmado que la actuación de Washington "viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", además de contravenir "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
En ese sentido, ha acusado a Estados Unidos de recurrir a un "uso descarado de la fuerza" contra un país soberano y de llevar a cabo acciones que, según Pekín, "socavan la soberanía de Venezuela".
El portavoz ha subrayado que estas acciones "amenazan la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe", una región que China considera una "zona de paz", y ha reiterado la oposición de su país al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como a lo que ha descrito como prácticas de "acoso hegemónico".
Por su parte, Nicolás Ernesto Maduro, hijo del presidente de Venezuela ha lanzado un mensaje a la población para que se movilice en contra del ataque y ha abogado por "trabajar para traer sano y salvo" a su padre. "Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo", ha dicho, antes de recalcar que la movilización popular debe centrarse en "levantar las banderas de dignidad" y en rechazar cualquier percepción de debilidad. "No nos van a ver débiles", ha sostenido.
