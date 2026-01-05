Txinak Maduro "berehala" askatzea eskatu du eta nazioarteko zuzenbidea urratzea leporatu die AEBei
Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak ohartarazi duenez, Washingtonek indarra erabiltzea arriskutsua da Latinoamerikako eta Karibeko bakearentzat eta egonkortasunarentzat.
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eta haren emaztea Ameriketako Estatu Batuek (AEB) atxilotu dituztelako "kezka larria" agertu du Txinak astelehen honetan, eta Washingtoni nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Gutuneko printzipioak urratzea leporatu dio.
Lin Jian Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak ohartarazi du Washingtonek indarra erabiltzea arriskutsua dela Latinoamerikako eta Karibeko bakearentzat eta egonkortasunarentzat.
Linen hitzetan, Washingtonen jarduerak "argi eta garbi urratzen ditu nazioarteko zuzenbidea eta nazioarteko harremanak arautzen dituzten oinarrizko arauak", eta, gainera, "Nazio Batuen Gutunaren helburuak eta printzipioak" urratzen ditu.
Zentzu horretan, herrialde subirano baten aurka "indarraren erabilera lotsagabea" egitea leporatu dio Ameriketako Estatu Batuei, eta, Pekinen arabera, "Venezuelaren subiranotasuna ahultzen duten ekintzak" egitea.
Bozeramaileak azpimarratu duenez, ekintza horiek "bakea eta egonkortasuna mehatxatzen dute Latinoamerikan eta Kariben", Txinak "bake eremu" gisa hartzen duen eskualdea, eta berretsi du bere herrialdea ez dagoela ados nazioarteko harremanetan indarra erabiltzearen edo erabiltzearen mehatxuarekin, ezta "jazarpen hegemoniko" gisa deskribatu dituenekin ere.
Bestalde, Nicolas Ernesto Maduro Venezuelako presidentearen semeak mezu bat bidali die herritarrei, erasoaren aurka mobiliza daitezen, eta aita "onik eta salbu" ekartzeko lan egitearen alde agertu da. "Ondo gaude, lasai gaude. Kalean ikusiko gaituzte, herri honen ondoan", esan du, eta herri-mobilizazioak "duintasunaren banderak altxatzea" eta edozein ahultasun pertzepzio arbuiatzea izan behar duela azpimarratu du. "Ez gaituzte ahul ikusiko", gaineratu du.
Horrela prestatu zuen AEBk Maduro atxilotzeko "erabateko konponbidea" operazioa
Donald Trumpek AEBren historia militarraren "eraso zehatzenetako bat" bezala deskribatu duen operazioaren xehetasun batzuk eman ditu. Ameriketako Estatu Batuetako Armadak hilabeteak zeramatzan Nicolas Maduro eta bere emaztea harrapatzeko erasoa planifikatzen.
AEBk Groenlandia "behar" duela azpimarratu du Trumpek, segurtasun arrazoiengatik
"Groenlandia behar dugu segurtasun nazionalagatik. Une honetan oso leku estrategikoa da, Errusiako eta Txinako ontziz betea", azpimarratu du Donald Trumpek Air Force One hegazkinean egindako adierazpenetan.
Delcy Rodriguezek elkarrizketarako deia egin du, eta Trumpek Venezuelako petrolioa eta baliabideak "erabat kontrolatzea" eskatu du
Rodriguezek Washingtonekin negoziatzearen alde egin du berriro ere. AEBko presidenteak, ordea, adierazi du Venezuelako Gobernua Amerikako Estatu Batuen "ardurapean" dagoela.
AEBk Venezuelan egindako erasoa izango du hizpide gaur NBEko Segurtasun Kontseiluak
Kolonbiak bultzatu du premiazko bilera horren deialdia, eta Errusiak eta Txinak ofizialki babestu dute proposamena. Bakeari eta nazioarteko segurtasunari egindako mehatxuei buruzko eztabaida gisa sailkatu dute 10:00etan (15:00ak GMT) hasiko den hitzordua.
Gaur eramango dituzte Maduro eta emaztea New Yorkeko auzitegi federal batera
New York Hegoaldeko Barrutiko Auzitegiko bozeramaile baten arabera, Alvin K. Hellerstein epaile federalaren aurrera eramango dituzte Manhattanen, deklara dezaten, 12:00etan (17:00 GMT).
Suitzako sutean hildako 40 lagunak identifikatu dituzte eta erdiak adin txikikoak ziren
22 hildako suitzarrak ziren, 7 frantziarrak, 6 italiarrak, bi errumaniarrak, bat portugaldarra, bat belgikarra eta beste bat turkiarra. Adinari dagokionez, gehienak 14 eta 17 urte bitartekoak ziren, eta gainerakoak 18 eta 39 urte bitartekoak.
Delcy Rodriguezek presidente kargua hartzea babestu dute Venezuelako Indar Armatuek
Arratsaldean egindako agerraldian Vladimir Padrino Defentsa ministroak salatu du AEBko militarrek Maduroren segurtasun taldeko kide gehienak "odol hotzean" hil zituztela atzoko operazioan.
Delcy Rodriguez, Maduroren bigarrena, giltzarri izango da Venezuelaren etorkizun hurbilean
Nicolas Maduroren atxiloketaren ostean askok Maria Corina Machado edo Edmundo Gonzalez oposizioko kideek hartuko zutela boterea uste arren, Venezuelako Justizia Auzitegi Gorenak orain arte Venezuelako presidenteorde izan denari eman dio gidaritza, baita Trumpen Gobernuak ere.
Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federalera egindako bidea, iruditan
Nicolas Maduro AEBn dago atzotik. DEA Drogen Aurkako Agentziak New Yorken duen egoitzak zabaldutako irudietan, Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federaleraino egindako bidea ikus daiteke. Lehen gaua igaro du kartzelan.