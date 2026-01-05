AEB-ren erasoa Venezuelan

Txinak Maduro "berehala" askatzea eskatu du eta nazioarteko zuzenbidea urratzea leporatu die AEBei

Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak ohartarazi duenez, Washingtonek indarra erabiltzea arriskutsua da Latinoamerikako eta Karibeko bakearentzat eta egonkortasunarentzat.

AME1493. CARACAS (VENEZUELA), 02/01/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), estrechando su mano con el enviado especial de china, Qiu Xiaoqi, durante una reunión este viernes, en Caracas (Venezuela). Maduro celebró la unión "a toda prueba" entre su país y su aliada China, a propósito de la visita de Xiaoqi en momentos e que la nación caribeña enfrenta tensiones con EE.UU. por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe. EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea Qiu Xiaoqi Txinako ordezkari bereziarekin bildu zen ostiralean Caracasen.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eta haren emaztea Ameriketako Estatu Batuek (AEB) atxilotu dituztelako "kezka larria" agertu du Txinak astelehen honetan, eta Washingtoni nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Gutuneko printzipioak urratzea leporatu dio.

Lin Jian Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak ohartarazi du Washingtonek indarra erabiltzea arriskutsua dela Latinoamerikako eta Karibeko bakearentzat eta egonkortasunarentzat.

Linen hitzetan, Washingtonen jarduerak "argi eta garbi urratzen ditu nazioarteko zuzenbidea eta nazioarteko harremanak arautzen dituzten oinarrizko arauak", eta, gainera, "Nazio Batuen Gutunaren helburuak eta printzipioak" urratzen ditu.

Zentzu horretan, herrialde subirano baten aurka "indarraren erabilera lotsagabea" egitea leporatu dio Ameriketako Estatu Batuei, eta, Pekinen arabera, "Venezuelaren subiranotasuna ahultzen duten ekintzak" egitea.

Bozeramaileak azpimarratu duenez, ekintza horiek "bakea eta egonkortasuna mehatxatzen dute Latinoamerikan eta Kariben", Txinak "bake eremu" gisa hartzen duen eskualdea, eta berretsi du bere herrialdea ez dagoela ados nazioarteko harremanetan indarra erabiltzearen edo erabiltzearen mehatxuarekin, ezta "jazarpen hegemoniko" gisa deskribatu dituenekin ere.

Bestalde, Nicolas Ernesto Maduro Venezuelako presidentearen semeak mezu bat bidali die herritarrei, erasoaren aurka mobiliza daitezen, eta aita "onik eta salbu" ekartzeko lan egitearen alde agertu da. "Ondo gaude, lasai gaude. Kalean ikusiko gaituzte, herri honen ondoan", esan du, eta herri-mobilizazioak "duintasunaren banderak altxatzea" eta edozein ahultasun pertzepzio arbuiatzea izan behar duela azpimarratu du. "Ez gaituzte ahul ikusiko", gaineratu du.

