Horrela prestatu zuen AEBk Maduro atxilotzeko "erabateko konponbidea" operazioa

Mikel Reparaz, EITBko nazioarteko arlokoburua

EITB

Donald Trumpek AEBren historia militarraren "eraso zehatzenetako bat" bezala deskribatu duen operazioaren xehetasun batzuk eman ditu. Ameriketako Estatu Batuetako Armadak hilabeteak zeramatzan Nicolas Maduro eta bere emaztea harrapatzeko erasoa planifikatzen.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Venezuela Nicolás Maduro Munduko albisteak

