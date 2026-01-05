Ataque de EEUU a Venezuela
Así se desarrolló la "Operación Resolución Absoluta" de EE. UU. para capturar a Maduro

18:00 - 20:00
Mikel Reparaz, responsable del área internacional de EITB
Euskaraz irakurri: Horrela prestatu zuen AEBk Maduro atxilotzeko "erabateko konponbidea" operazioa
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dado algunos detalles de la operación que ha descrito como "uno de los ataques más precisos" en la historia militar del país. El Ejército de Estados Unidos llevaba meses planificando el ataque para capturar a Nicolás Maduro y a su mujer. 

