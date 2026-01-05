Delcy Rodríguez invita al diálogo, mientras Trump reclama "acceso total" al petróleo y recursos venezolanos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha insistido en llevar a cabo una "agenda de cooperación" con Estados Unidos basada en el desarrollo compartido y el respeto a la legalidad internacional, un día después de asumir el cargo tras el secuestro de Nicolás Maduro. Además, Rodríguez ha insistido en la vocación de paz del país venezolano, y pide diálogo en lugar de confrontación.
En un comunicado difundido por redes sociales, la presidenta encargada volvió a reafirmar la voluntad pacífica del país latinoamericano, ante la presión ejercida desde Washington.
A pesar de ello, el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que su Gobierno está ahora “a cargo” de Venezuela y asegura que necesita de Rodríguez “acceso total” al petróleo, a las infraestructuras y a otros recursos naturales para “reconstruir” el país.
Trump sostiene que la industria petrolera venezolana está deteriorada y que las empresas estadounidenses están listas para invertir.
Además, el mandatario ha vuelto a amenazar a las autoridades venezolanas con nuevas acciones si no hay cooperación, sin descartar un segundo ataque ni presencia militar.
Al mismo tiempo, Trump ha evitado pronunciarse sobre una eventual convocatoria de elecciones o la liberación de presos políticos, al señalar que su prioridad es “arreglar” el país y recuperar su potencial económico.
Así se desarrolló la "Operación Resolución Absoluta" de EE. UU. para capturar a Maduro
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dado algunos detalles de la operación que ha descrito como "uno de los ataques más precisos" en la historia militar del país. El Ejército de Estados Unidos llevaba meses planificando el ataque para capturar a Nicolás Maduro y a su mujer.
Trump insiste en que EE.UU. ''necesita'' Groenlandia por razones de seguridad
"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", ha subrayado Donald Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el ataque de EE. UU. a Venezuela
Colombia ha impulsado la convocatoria de la reunión, propuesta que ha sido respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo a las 10:00 horas (15:00 GMT).
Maduro y su esposa comparecen hoy ante un tribunal federal de Nueva York
Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT).
Identificadas las 40 víctimas mortales del incendio de Suiza, la mitad de ellas menores de edad
22 víctimas son suizas, 7 francesas, 6 italianas, dos rumanos, un portugués, un belga y un turco. En cuanto a edades, la mayoría tenían entre 14 y 17 años, y el resto entre 18 y 39 años.
El Ejército venezolano reconoce como presidenta encargada de Venezuela a Delcy Rodríguez
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha rechazado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ha calificado como "cobarde secuestro" y ha afirmado, en un comunicado, que ocurrió "después de asesinar a sangre fría" a gran parte del equipo de seguridad del líder chavista.
Delcy Rodríguez, la mano de derecha de Maduro, figura clave en el futuro inmediato de Venezuela
A pesar de que muchos esperaban que tras la detención de Nicolás Maduro, los opositores María Corina Machado o Edmundo González se erigirían como los líderes del cambio, la Administración Trump ha confiado la dirección del país, de momento, a la que hasta ahora era la vicepresidenta de Venezuela.
El traslado de Maduro de Caracas a la prisión federal de Brooklyn, en imágenes
Nicolás Maduro se encuentra desde ayer en Estados Unidos. En las imágenes, recogidas desde la sede de la DEA en Nueva York, se puede ver el camino recorrido por el presidente venezolano desde Caracas hasta la prisión federal de Brooklyn, donde Maduro ha pasado su primera noche.
La plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' se concentra este domingo para celebrar la captura de Maduro
La plataforma cree que el presidente de Venezuela "ha sido una persona que ha generado mucho sufrimiento y el causante de que miles de familias estén ahora separadas por fronteras".