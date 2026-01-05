Delcy Rodríguez invita al diálogo, mientras Trump reclama "acceso total" al petróleo y recursos venezolanos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha insistido en llevar a cabo una "agenda de cooperación" con Estados Unidos basada en el desarrollo compartido y el respeto a la legalidad internacional, un día después de asumir el cargo tras el secuestro de Nicolás Maduro. Además, Rodríguez ha insistido en la vocación de paz del país venezolano, y pide diálogo en lugar de confrontación.

En un comunicado difundido por redes sociales, la presidenta encargada volvió a reafirmar la voluntad pacífica del país latinoamericano, ante la presión ejercida desde Washington.

A pesar de ello, el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que su Gobierno está ahora “a cargo” de Venezuela y asegura que necesita de Rodríguez “acceso total” al petróleo, a las infraestructuras y a otros recursos naturales para “reconstruir” el país.

Trump sostiene que la industria petrolera venezolana está deteriorada y que las empresas estadounidenses están listas para invertir.

Además, el mandatario ha vuelto a amenazar a las autoridades venezolanas con nuevas acciones si no hay cooperación, sin descartar un segundo ataque ni presencia militar.

Al mismo tiempo, Trump ha evitado pronunciarse sobre una eventual convocatoria de elecciones o la liberación de presos políticos, al señalar que su prioridad es “arreglar” el país y recuperar su potencial económico.