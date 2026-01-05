Petro rechaza las "amenazas ilegítimas" de Trump y afirma que "por la patria" tomaría de nuevo las armas
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado este lunes las "amenazas ilegítimas" que le ha lanzado en las últimas horas su par estadounidense, Donald Trump, después de la intervención militar en Venezuela para desalojar del poder a Nicolás Maduro, y ha advertido de que "por la patria" es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero.
"Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", ha reaccionado en un largo mensaje en redes sociales, a las amenazas que llegan de nuevo desde Washington tras la captura de Maduro.
"No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso", ha señalado.
De igual forma, se ha mostrado convencido de que "buena parte del pueblo" colombiano que le "quiere y respeta, desatarán al jaguar popular" si se produce un episodio que como el ocurrido en la noche de pasado sábado en Caracas.
"Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor", ha dicho.
Petro ha puesto en valor sus políticas contra el narcotráfico y los grupos armados para sacudirse las acusaciones de la Administración Trump, que incluyen la erradicación de cultivos ilícitos, detenciones, bombardeos controlados, incautaciones de récord, o la persecución de sus fianzas. "Ellos [los grupos armados subordinados al narcotráfico] en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardee a sus cabecillas. Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños", ha advertido Petro.
"Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas", ha augurado el presidente colombiano, quien ha asegurado que la Casa Blanca se está dejando llevar por información "completamente errada" fruto de los "intereses de políticos colombianos" ligados a la "mafia".
"Quieren la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se disparé en el mundo", ha dicho Petro. "Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo", ha remarcado.
