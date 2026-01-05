Kolonbia
Petrok Trumpen "mehatxu ez-legitimoak" arbuiatu ditu eta "aberriaren alde" armak berriro hartuko lituzkeela adierazi du

Caracasen larunbat gauean gertatutakoaren antzekorik gertatzen bada, "maite eta errespetatzen" duen "Kolonbiako herriaren zati handi batek jaguar herrikoia askatuko du". 

Gustavo Petro, joan den astelehenean. EFE.
Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak arbuiatu egin ditu Donald Trumpek Venezuelan Nicolas Maduro boteretik kentzeko egindako eskuhartze miltarraren ostean bere aurka egindako "mehatxu ez legitimoak", eta ohartarazi du "aberriaren alde" gai dela berriro bere iragan gerrillariaren ostean utzi zituen armak hartzeko. 

"Ez naiz militar izan baina badakit gerrari eta klandestinitateari buruz. 1989ko bake-itunaren ostean hitz eman nuen ez nuela armarik berriro hartuko, baina aberriarengatik hartuko ditut nahi ez ditudan armak", esan du sare sozialetan idatzitako mezu luze batean. 

"Ez naiz ez-legezkoa, ez naiz narkoa, familiaren etxea dut ondasun bakar eta nire soldatarekin ordaintzen ari naiz oraindik. Nire banku-agiri denak publikoak dira. Inork ezin du esan nire soldata baino gehiago gastatu dudanik. Ez naiz diruzalea", azpimarratu du. 

Era berean, Caracasen larunbat gauean gertatutakoaren antzekorik gertatzen bada, "maite eta errespetatzen" duen "Kolonbiako herriaren zati handi batek jaguar herrikoia askatuko" duela ziur agertu da. 

"Konfiantza itzela dut nire herriarengan eta horregatik herriari eskatu diot presidentea babesteko bere kontrako edonolako ekitza biolento eta ez-legezkoren aurrean". 

