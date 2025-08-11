Hospitalizado un menor tras sufrir un golpe de calor en las piscinas de El Fango en Bilbao
Un menor tuvo que ser evacuado de urgencia ayer, domingo, al hospital tras sufrir un golpe de calor en las piscinas de El Fango, en el barrio bilbaíno de Rekalde, según han informado fuentes municipales.
Según dichas fuentes, el niño perdió el conocimiento y le tuvieron practicar una RCP. Se le atendió mojado, pero fuera de agua.
De la misma manera, en el recinto se atendió a un grupo “numeroso” de menores que presentaron golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad.
El suceso se produjo sobre las 16:00 horas, y las piscinas se reabrieron a las 19:30 horas.
