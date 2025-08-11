Canícula
Hospitalizado un menor tras sufrir un golpe de calor en las piscinas de El Fango en Bilbao

Varios menores más tuvieron que ser atendidos el domingo en las mismas piscinas por golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad. El suceso se produjo sobre las 16:00 horas, y las piscinas se reabrieron a las 19:30 horas.
Las piscinas de el polideportivo de El Fango, en el barrio bilbaíno de Rekalde. Imagen: Wikimedia Commons
Euskaraz irakurri: Adingabe bat ospitaleratu dute Errekaldeko El Fango igerilekuetan bero-kolpe bat jaso ostean
Agencias | EITB

Última actualización

Un menor tuvo que ser evacuado de urgencia ayer, domingo, al hospital tras sufrir un golpe de calor en las piscinas de El Fango, en el barrio bilbaíno de Rekalde, según han informado fuentes municipales.

Según dichas fuentes, el niño perdió el conocimiento y le tuvieron practicar una RCP. Se le atendió mojado, pero fuera de agua.

De la misma manera, en el recinto se atendió a un grupo “numeroso” de menores que presentaron golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad.

El suceso se produjo sobre las 16:00 horas, y las piscinas se reabrieron a las 19:30 horas.

