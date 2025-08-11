BEROALDIA

Mutiko bat ospitaleratu dute, Bilboko Errekalde auzoko igerilekuetan bero-kolpeak jota

Igandean, hainbat ume eta gazte artatu zituzten igerilekuetan bertan, bero-kolpeak, zorabioak eta antsietate-atakeak zirela eta. Gertakaria 16:00ak aldera jazo zen, eta igerilekuak 19:30ean ireki zituzten berriro.

Bilboko Errekalde auzoko kiroldegiko igerilekuak. Irudia: Wikimedia Commons

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mutiko bat ospitalera eraman behar izan zuten atzo, igandea, Bilboko Errekalde auzoko Fango kiroldegiko igerilekuetan bero-kolpeak jota zegoelako, Udaleko iturriek jakitera eman dutenez.

Iturri horien arabera, haurrak konortea galdu zuen, eta larrialdi-zerbitzuek suspertu behar izan zuten. Bustita, baina uretatik kanpo, artatu zuten.

Era berean, hainbat adingabe artatu zituzten, bero-kolpeek, zorabioek eta antsietate-atakeek jota.

Gertakaria 16:00ak aldera jazo zen, eta igerilekuak 19:30ean zabaldu zituzten berriro.

