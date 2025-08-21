Los jardineros de Vitoria critican la actitud "irresponsable" de la empresa y el Ayuntamiento para poner fin a la huelga
Los sindicatos ELA, ESK y LAB han criticado que tanto Enviser, la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de los parques y jardines de Vitoria-Gasteiz, como el Ayuntamiento de la capital alavesa "están actuando de manera totalmente irresponsable" para tratar de poner fin a la huelga de más de 100 días que los jardineros llevan a cabo para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.
La denuncia la han realizado este jueves al mediodía en la plaza de la Virgen Blanca, lugar que han escogido para recabar firmas de la ciudadanía en respaldo a sus reivindicaciones.
Los sindicatos han advertido que "no se vislumbra el final del conflicto ante la última oferta realizada por el Gobierno Vasco", y han censurado con "preocupación cómo se está haciendo uso de los servicios mínimos impuestos" por el Ejecutivo autonómico.
Según han trasladado, "pretenden que el conflicto se solucione imponiendo unos servicios mínimos abusivos, en vez de buscar una solución que realmente ponga fin al conflicto", y han asegurado que los jardineros "están determinados a continuar la huelga hasta conseguir un convenio propio digno".
"La empresa, propiedad de un fondo de inversión que opera desde Luxemburgo, no tiene prisa alguna en solucionar el conflicto, y el Ayuntamiento, con la concejala Beatriz Artolazabal a la cabeza, se pone de perfil, en vez de defender los intereses de los gasteiztarras, tanto de la plantilla como de la ciudadanía afectada por la huelga", han criticado.
Tras denunciar que sus salarios son "muy bajos" y que seguirán plantándose "ante la precariedad laboral que sufren", han agradecido el apoyo recibido por parte de la ciudadanía y han requerido a Enviser y al Ayuntamiento a que "asuman sus responsabilidades para volver a la normalidad, y superar las condiciones precarias" del personal contratado.
Más noticias sobre economía
La Unión Europea cierra el acuerdo formal con EE. UU. para un arancel general del 15 %
La rebaja de aranceles a los automóviles queda condicionada a retirar gravámenes a productos agrícolas y alimentos estadounidenses.
Los sindicatos vascos registran más de 138 000 firmas para impulsar un salario mínimo propio
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde confían en que las formaciones políticas apoyen la iniciativa y que el Parlamento Vasco dé luz verde a la propuesta antes de que finalice el año.
Aumentan las pernoctaciones y la entrada de turistas en los hoteles de la CAV, en julio
En los siete primeros meses de 2025, las entradas aumentaron un 4,0 % y las pernoctaciones un 4,8 %. El aumento se debe al ascenso del turismo extranjero, ya que el número de entradas y pernoctaciones de origen estatal ha descendido en términos interanuales un 2,2 % y un 2,5 %, respectivamente.
El BOPV publica el procedimiento de declaración de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado
Se abre ahora un periodo de 20 días hábiles para la posible presentación de alegaciones. De las capitales vascas, San Sebastián ya ha sido formalmente declarada zona tensionada, mientras que en Bilbao el inicio del procedimiento se publicó el 30 de mayo en el BOPV.
El grupo chino Qinghai renuncia a invertir 270 millones en Mina Muga de Sangüesa
Highfield Resources Limited, promotora del proyecto Mina Muga a través de su filial Geoalcali, asegura que mantiene conversaciones con los inversores y explora nuevas opciones de financiación para seguir adelante con el proyecto.
Manzanos bajo placas solares: Vitoria-Gasteiz instalará la primera planta fotovoltaica para producir manzanas de sidra
Se trata de un proyecto pionero de Iberdrola que pretende también producir energía eléctrica renovable. La estructura fotovoltaica dará sombra a una plantación de manzanos autóctonos para la elaboración de sidra de calidad.
Alstom vuelve a recurrir la adjudicación a CAF del macrocontrato para renovar la flota de trenes en Bélgica
La multinacional francesa tendrá que exponer sus nuevos argumentos al Consejo de Estado, que ya se pronunció a favor de la empresa con sede en Beasain.
Los trabajadores de Serveo en Basauri cancelan la huelga mientras continúan las negociaciones sobre el ERE
Los trabajadores de Serveo en Basauri han decidido suspender la huelga prevista para este lunes tras abrirse nuevas negociaciones con la empresa sobre el ERE, que contempla el despido de 22 de los 39 trabajadores.
Pensionistas se manifiestan en Bilbao para pedir que las pensiones mínimas sean complementadas en Euskadi hasta el SMI
Durante el recorrido han coreado lemas como "parlamentarios, esta ILP hay que aprobar", "pensión mínima, salario mínimo" o "a las residencias, más atención". El colectivo exigir que las pensiones mínimas sean complementadas en Euskadi hasta el salario mínimo interprofesional.