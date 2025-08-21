Grebari amaiera emateko enpresaren eta Udalaren jarrera “arduragabea” kritikatu dute Gasteizko lorezainek
Ohartarazi dutenez, "ez da gatazkaren amaiera ikusten" eta euren lan-aldarrikapenak babesteko herritarren sinadurak biltzen hasi dira.
ELA, ESK eta LAB sindikatuek kritikatu dute Enviser, Gasteizko parke eta lorategien mantentze-zerbitzuaren enpresa esleipenduna, eta Gasteizko Udala "arduragabe" jokatzen ari direla lorezainek beren lan-baldintzak hobetzeko. Dagoeneko 100 egun baino gehiago igaro dira greba abiatu zutenetik, eta oraindik ez dirudi saiakerarik dagoenik horri amaiera ematen saiatzeko.
Salaketa ostegun eguerdian egin dute, Andre Maria Zuriaren plazan, eta, aldi berean, euren aldarrikapenak babesteko herritarren sinadurak biltzen aritu dira.
Sindikatuek ohartarazi dutenez, "gatazkaren amaiera ez da ikusten Eusko Jaurlaritzak egindako azken eskaintzaren aurrean", eta "kezkaz" gaitzetsi dute Jaurlaritzak ezarritako gutxieneko zerbitzuak nola erabiltzen ari diren.
Azaldu dutenez, "gatazka gehiegizko gutxieneko zerbitzuak ezarriz konpontzea nahi dute, gatazkari benetan amaiera emango dion irtenbide bat bilatu beharrean", eta lorezainek "grebarekin jarraitzea erabaki dute, hitzarmen duina lortu arte".
"Enpresak, Luxenburgotik jarduten duen inbertsio-funts baten jabeak, ez du presarik gatazka konpontzeko, eta Udala, Beatriz Artolazabal zinegotzia buru duela, alde batera jartzen da, gasteiztarren interesak defendatu beharrean, bai langileenak, bai grebak eragindako herritarrenak", kritikatu dute.
Euren soldatak "oso baxuak" direla eta "pairatzen duten lan prekarietatearen aurrean" planto egiten jarraituko dutela salatu ostean, herritarren babesa eskertu dute eta Enviserri eta Udalari "normaltasunera itzultzeko eta kontratatutako langileen baldintza prekarioak gainditzeko erantzukizunak onartzeko" eskatu diete.
