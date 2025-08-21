Los sindicatos vascos registran 130 000 firmas para impulsar un SMI propio en Euskadi
Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde han presentado en el Parlamento Vasco un total de 130 000 firmas recogidas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi.
Este acto representa el primer paso formal para la creación de un SMI independiente. Los sindicatos confían en que las formaciones políticas apoyen la iniciativa y que el Parlamento Vasco dé luz verde a la propuesta antes de que finalice el año.
Además, desde estos sindicatos han anunciado que solicitarán la modificación del Estatuto de los Trabajadores en el Congreso para consolidar esta medida.
Los representantes sindicales han destacado la importancia de haber alcanzado esta fase, calificándola como un avance significativo en la lucha por mejorar las condiciones laborales y salariales en Euskadi.
En paralelo, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha retomado esta semana su calendario de movilizaciones, para exigir al Gobierno Vasco que las pensiones mínimas sean iguales al salario mínimo, "ya que es un clamor popular".
