GUTXIENEKO SOLDATA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sindikatuek 130.000 sinadura aurkeztu dituzte Eusko Legebiltzarrean, gutxieneko soldata propioa eskatzeko

ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek espero dute alderdi politikoek ekimena babestea eta Eusko Legebiltzarrak proposamena urtea amaitu aurretik onartzea.

(Foto de ARCHIVO) Representantes de ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru en la presentación de firmas para un smi propio EUROPA PRESS EUSKADI 30/7/2025
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuetako ordezkariak. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek 130.000 sinadura aurkeztu dituzte ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean, Euskadiren Lanbidearteko Gutxieneko Soldata (LGS) propioa ezartzea helburu duen Herri Ekimen Legegilea bultzatzeko.

Ekintza LGS propioa sortzeko lehen urratsa da. Sindikatuek espero dute alderdi politikoek ekimena babestea, eta Eusko Legebiltzarrak proposamena urtea amaitu aurretik onartzea.

Halaber, Nafarroako alderdi politikoei eskatu diete Nafarroako Parlamentuan ere halako lege proposamen bat tramitatzeko.

"Sinadura-bilketak argi utzi du langileen borondatea. Orain mugimendu honen alde egingo duzuen ala ez erabakitzeko unea iritsi da. Estatuan ezarritakoa baino gutxieneko soldata altuagoa behar dela esaten baduzue, orain da horri ekiteko unea", diote sindikatuek.

Gainera, sindikatu horiek iragarri dute Kongresuan Langileen Estatutua aldatzeko eskatuko dutela, neurri hori sendotzeko.

Sindikatuen ordezkariek nabarmendu dute oso garrantzitsua dela fasea burutu izana, eta Euskadiko lan- eta soldata-baldintzak hobetzeko borrokan aurrerapauso handitzat jo dute.

Bestalde, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak mobilizazioen egutegiari heldu dio aste honetan, Eusko Jaurlaritzari gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzeko, "herriaren aldarria baita".

Ela Sindikatua lab sindikatua Sindikatuak ESK STEILAS Lana Enpresaburuak Soldatak Gazteak Pentsioak 2024 Eusko Legebiltzarra Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Alderdi Politikoak Politika Gizartea EAEko Autonomia Estatutua Diputatuen Kongresua Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu