El 17 % de las plazas docentes de Secundaria y FP no se ha cubierto en Navarra

Se trata de 84 plazas de 473 ofertadas. Esta situación contrasta con la realidad del Cuerpo de Maestros de Primaria, en el que apenas han quedado puestos sin ocupar.
Centro escolar. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Bigarren Hezkuntzan eta Lanbide Heziketan eskainitako irakasle plazen % 17 hutsik geratu dira Nafarroan
Agencias | EITB

Las oposiciones docentes para Secundaria y Formación Profesional han dejado este año a Navarra con 84 de 473 plazas ofertadas sin cubrir, según datos recopilados por el sindicato CSIF. Este porcentaje es algo menor que la media estatal, que es del 23 %.

El presidente de CSIF, Mario Gutiérrez, ha dicho que además de las plazas desiertas, hay una tasa de interinidad por encima del 30 % en el Estado.

Esta situación contrasta con la realidad del Cuerpo de Maestros de Primaria, en el que apenas han quedado puestos sin ocupar.

Sin embargo, las aulas de Secundaria y FP no quedarán vacías gracias al trabajo de los interinos, quienes a partir de la creación de "listas extraordinarias" ocuparán los huecos que han quedado en las especialidades técnicas.

El presidente de educación de CSIF critica que la Administración no ha cumplido con la promesa de tener un estatuto docente, lo que mejoraría y modernizaría el sistema de acceso a la función pública del cuerpo de profesores, consolidaría las condiciones laborales previas al 2010 y aportaría un reconocimiento retributivo acorde a la titulación que tiene el colectivo docente. 

