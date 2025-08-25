Serveo reduce de 22 a 14 los despidos del ERE y la plantilla va a la huelga
La plantilla de Serveo en Basauri (Bizkaia), subcontrata encargada del mantenimiento de Bridgestone, ha iniciado este lunes una huelga indefinida al rechazar las condiciones del ERE ofertadas por la empresa, que ha reducido de 22 a 14 los despidos (de una plantilla total de 39 empleados), al proponer ocho recolocaciones con incentivos por desplazamientos a otros centros de trabajo.
Según han informado fuentes de CC. OO., tras acabar este lunes el periodo de consultas del ERE, el sindicato firmará mañana su disconformidad con el expediente y la empresa entregará este próximo jueves las cartas de despido.
La compañía negociará individualmente con cada trabajador despedido si acepta una indemnización de 29 días por año sin límite de mensualidades o 33 días por año con 24 mensualidades. Anteriormente, la dirección ya había rechazado la posibilidad de ofrecer prejubilaciones (que afectarían a seis trabajadores).
Además, ha propuesto ocho recolocaciones, con un incentivo de 100 euros para los que se deban desplazar a más de 20 kilómetros, en las instalaciones de la Acería del Sestao, en Trápaga o en la Policía de Basauri.
Los sindicatos han rechazado esta propuesta, por lo que han llamado a la huelga, y la plantilla se concentrará a las 06:00 de la mañana de este martes en el puente de entrada a la fábrica de Bridgestone, en Basauri.
Las secciones sindicales de CC. OO. y UGT en Bridgestone de Basauri han denunciado que, tras solo dos horas desde el inicio de la huelga de Serveo en rechazo al ERE, han detectado a operarios de Bridgestone realizando tareas propias del personal de subcontrata "para evitar que la producción se detenga".
Más noticias sobre economía
El 17 % de las plazas docentes de Secundaria y FP no se ha cubierto en Navarra
Se trata de 84 plazas de 473 ofertadas. Esta situación contrasta con la realidad del Cuerpo de Maestros de Primaria, en el que apenas han quedado puestos sin ocupar.
Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico
Según ha informado Correos este viernes en un comunicado, el motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras de Estados Unidos que elimina la exención del pago de aranceles que venía aplicándose a los envíos entrantes de bajo valor. En consecuencia, Correos solo admitirá este tipo de envíos hasta el domingo 24 a las 23:59 horas.
El banco central de EE.UU. valora bajar los tipos de interés
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugiere el primer recorte en la era Trump, mientras la Bolsa de Nueva York reacciona al alza.
Los jardineros de Vitoria critican la actitud "irresponsable" de la empresa y el Ayuntamiento para poner fin a la huelga
Advierten que "no se vislumbra el final del conflicto" durante una recogida de firmas ciudadanas en apoyo a sus reivindicaciones laborales.
La Unión Europea cierra el acuerdo formal con EE. UU. para un arancel general del 15 %
La rebaja de aranceles a los automóviles queda condicionada a retirar gravámenes a productos agrícolas y alimentos estadounidenses.
Los sindicatos vascos registran más de 138 000 firmas para impulsar un salario mínimo propio
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde confían en que las formaciones políticas apoyen la iniciativa y que el Parlamento Vasco dé luz verde a la propuesta antes de que finalice el año.
Aumentan las pernoctaciones y la entrada de turistas en los hoteles de la CAV, en julio
En los siete primeros meses de 2025, las entradas aumentaron un 4,0 % y las pernoctaciones un 4,8 %. El aumento se debe al ascenso del turismo extranjero, ya que el número de entradas y pernoctaciones de origen estatal ha descendido en términos interanuales un 2,2 % y un 2,5 %, respectivamente.
El BOPV publica el procedimiento de declaración de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado
Se abre ahora un periodo de 20 días hábiles para la posible presentación de alegaciones. De las capitales vascas, San Sebastián ya ha sido formalmente declarada zona tensionada, mientras que en Bilbao el inicio del procedimiento se publicó el 30 de mayo en el BOPV.
El grupo chino Qinghai renuncia a invertir 270 millones en Mina Muga de Sangüesa
Highfield Resources Limited, promotora del proyecto Mina Muga a través de su filial Geoalcali, asegura que mantiene conversaciones con los inversores y explora nuevas opciones de financiación para seguir adelante con el proyecto.