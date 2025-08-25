Serveo reduce de 22 a 14 los despidos del ERE y la plantilla va a la huelga

La plantilla de Serveo en Basauri (Bizkaia), subcontrata encargada del mantenimiento de Bridgestone, ha iniciado este lunes una huelga indefinida al rechazar las condiciones del ERE ofertadas por la empresa, que ha reducido de 22 a 14 los despidos (de una plantilla total de 39 empleados), al proponer ocho recolocaciones con incentivos por desplazamientos a otros centros de trabajo.

Según han informado fuentes de CC. OO., tras acabar este lunes el periodo de consultas del ERE, el sindicato firmará mañana su disconformidad con el expediente y la empresa entregará este próximo jueves las cartas de despido.

La compañía negociará individualmente con cada trabajador despedido si acepta una indemnización de 29 días por año sin límite de mensualidades o 33 días por año con 24 mensualidades. Anteriormente, la dirección ya había rechazado la posibilidad de ofrecer prejubilaciones (que afectarían a seis trabajadores).

Además, ha propuesto ocho recolocaciones, con un incentivo de 100 euros para los que se deban desplazar a más de 20 kilómetros, en las instalaciones de la Acería del Sestao, en Trápaga o en la Policía de Basauri.

Los sindicatos han rechazado esta propuesta, por lo que han llamado a la huelga, y la plantilla se concentrará a las 06:00 de la mañana de este martes en el puente de entrada a la fábrica de Bridgestone, en Basauri.

Las secciones sindicales de CC. OO. y UGT en Bridgestone de Basauri han denunciado que, tras solo dos horas desde el inicio de la huelga de Serveo en rechazo al ERE, han detectado a operarios de Bridgestone realizando tareas propias del personal de subcontrata "para evitar que la producción se detenga".

