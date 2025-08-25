Enplegu erregulazioko espedientearen kaleratzeak 22tik 14ra jaitsi ditu Serveok, eta langileek greba abiatu dute
Enpresak banan-banan negoziatuko du kaleratutako langile bakoitzarekin. Sindikatuek salatu dute Bridgestoneko langileak atzeman dituztela Serveoko beharginen lanak egiten, greba hasi eta bi ordura.
Serveo enpresak Basaurin (Bizkaia) duen plantillak greba mugagabea hasi du astelehen honetan, enpresak eskainitako EEEaren baldintzak errefusatu ostean. Enpresa Bridgestoneren mantentze-lanez arduratzen den azpikontrata da, eta kaleratzeak 22tik 14ra jaitsi ditu (39 langile ditu guztira), beste lantoki batzuetara joateko pizgarriak dituzten zortzi birkokatze proposatu baititu.
CCOOko iturriek jakitera eman dutenez, lan-erregulazioko espedientearen kontsulta epea astelehen honetan amaitu ostean, sindikatuak bihar sinatuko du espedientearekin ados ez dagoela, eta enpresak ostegun honetan emango ditu kaleratze gutunak.
Enpresak banan-banan negoziatuko du kaleratutako langile bakoitzarekin, baldin eta urteko 29 eguneko kalte-ordaina onartzen badu, hileko kuoten mugarik gabe, edo urteko 33 eguneko kalte-ordaina, 24 hilabete-saritan. Aurretik, zuzendaritzak uko egin zion aurretiko erretiroak eskaintzeko aukerari (sei langileri eragingo zien).
Gainera, zortzi birkokatze proposatu ditu, 100 euroko pizgarriarekin, 20 kilometro baino gehiagora lekualdatu behar direnentzat.
Sindikatuek baztertu egin dute proposamen hori, eta grebara deitu dute. Hala, langileek elkarretaratzea egingo dute astearte honetan, 06:00etan, Bridgestoneko fabrikaren sarrerako zubian, Basaurin.
Bestalde, CCOOk eta UGTk Basauriko Bridgestonen dituzten atal sindikalek salatu dutenez, Serveoko beharginek greba hasi dutenetik bi ordu besterik igaro ez direnean, Bridgestoneko langileak atzeman dituzte azpikontratako langileei dagozkien lanak egiten, "ekoizpena geldi ez dadin".
