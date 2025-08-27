Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a junio de 2025, el número de hipotecas sobre viviendas en Euskadi ha aumentado un 24,0 % respecto a junio de 2024.

En Navarra, por su parte, se registró una disminución del 0,7 % en el mismo periodo, siendo la única comunidad autónoma con variación negativa en el estado español.

A nivel estatal, el número total de hipotecas sobre viviendas ha sido de 41.834, lo que representa un incremento interanual del 31,7 %. El importe medio de estas hipotecas se situó en 168.363 €, con un tipo de interés medio del 2,99 % y un plazo promedio de 25 años.

Los datos son provisionales y se actualizarán cuando se publiquen las cifras definitivas del mismo periodo del próximo año.