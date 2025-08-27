ESTATISTIKAKO ESPAINIAKO INSTITUTUA

Etxebizitzen gaineko hipoteka-kopurua % 24 hazi da Euskadin ekainean

Nafarroa, aldiz, jaitsiera izan duen bakarra da Estatuan.

Artxiboko irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Estatistikako Espainiako Institutuaren 2025eko ekaineko behin-behineko datuen arabera, Euskadin etxebizitzen gaineko hipoteken kopurua % 24 igo da, 2024ko ekainarekin alderatuta.

Nafarroan, berriz, % 0,7ko beherakada erregistratu du epe berean. Horrenbestez, joera negatiboa izan duen Estatuko autonomia-erkidego bakarra da.

Estatu mailan, etxebizitzen gaineko hipoteken guztizko kopurua 41.834koa izan da; hau da, urtearteko tasa % 31,7 hazi egin da. Hipoteka horien batez besteko zenbatekoa 168.363 €-koa izan da, % 2,99ko batez besteko interes-tasarekin eta 25 urteko batez besteko epearekin.

Datuak behin-behinekoak dira, eta datorren urtean eguneratuko dira, epe bereko behin betiko zifrak argitaratzen direnean.

