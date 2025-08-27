ESTUDIANTES FUERA DE CASA
¿Residencia o piso de estudiantes? Una de las grandes decisiones de principios de curso

18:00 - 20:00
¿Residencia o piso de estudiantes? Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ikasleen egoitza edo pisua? Ikasturte hasierako erabaki handietako bat
Hace años había una notable diferencia económica entre vivir en una residencia o compartir un piso de alquiler con otros estudiantes. La segunda opción era mucho más barata. Actualmente, sin embargo, esa brecha se ha reducido, debido a los precios de los pisos en las capitales vascas. Los que está claro es que, a finales de agosto, lo más difícil es encontrar una plaza en cualquiera de las opciones. 

