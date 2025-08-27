IKASLEAK ETXETIK KANPO
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ikasle-egoitza edo pisua? Ikasturte hasierako erabaki handietako bat

18:00 - 20:00
Ikasleen egoitza edo pisua? Argazkia: EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Duela urte batzuk alde ekonomiko nabarmena zegoen egoitzan bizi eta beste ikasle batzuekin alokairuko etxean egotearen artean. Bigarren aukera askoz merkeagoa zen. Gaur egun, ordea, arrakala hori murriztu egin da, besteak beste, euskal hiriburuetako pisuen prezioen ondorioz. Hala ere, argi dago abuztu amaieran zailena leku bat aurkitzea dela, egoitzan zein etxea partekatuan. 

Etxebizitza EHU Gasteiz Bilbo Donostia Iruñea Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu