El paro aumenta casi un 4 % en la CAV y baja un 0,53 % en Navarra durante el mes de agosto

La Comunidad Autónoma Vasca ha registrado durante el pasado mes de agosto un aumento del 3,98 % de personas desempleadas (4178 personas más que en julio), lo que supone que Euskadi tiene registrados en sus oficinas de empleo público 109 169 personas sin empleo, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco.

Sin embargo, en comparación con agosto de 2024, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 2194 personas, un descenso del 1,97 %.

Respecto a las personas afiliadas a la Seguridad Social, Euskadi ha registrado 16 505 menos que el mes anterior (-1,61 %), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por el contrario, en la Comunidad Foral de Navarra el desempleo se ha reducido en 150 personas lo que representa una bajada del 0,53 % respecto al mes anterior y sitúa el total de parados en 28 390. En comparación con el mismo mes del año anterior el descenso es del 3,46 %, lo que significa 1.017 desempleados menos.

Datos del Estado español

En el conjunto del Estado, el paro se ha incrementado en agosto en 21 905 personas respecto al mes anterior (+0,91 %) y ha descendido en 145 610 desempleados en la variación interanual (-5,66 %), con lo que el número de personas desempleadas se sitúa en 2 426 511, su nivel más bajo desde agosto de 2007.

Las mayores caídas del paro en términos absolutos en agosto se han producido en: Castilla-La Mancha (-1.047 personas), Canarias (-873 personas) y Comunidad Foral de Navarra (-150 personas). Las comunidades de Cataluña (7942 personas), Comunidad de Madrid (4214 personas) y Euskadi (4178 personas) encabezan las subidas.