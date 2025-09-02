Langabezia
Langabezia ia % 4 igo da EAEn eta % 0,53 jaitsi da Nafarroan abuztu bitartean

Euskadik 109.169 langabe ditu erregistratuta eta Nafarroak, berriz, 28.390. Estatu mailan, langabezia % 0,91 igo da, eta langabeen kopurua 2.426.511ra iritsi da, 2007az geroztik abuztu batean izandako mailarik txikiena.

Emakume bat, ostalaritzan lan egiten, Donostian. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Abuztuan langabe kopurua % 3,98 igo da EAEn (uztailean baino 4.178 pertsona gehiago), Espainiako Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak astearte honetan zabaldu dituzten datuen arabera. Gauzak horrela, Euskadik 109.169 langabe ditu enplegu publikoko bulegoetan erregistratuta.

2024ko abuztuarekin alderatuta, 2.194 langabe gutxiago izan dira abuztu honetan.

Gizarte Segurantzako afiliazioari dagokienez, Euskadik uztailean baino 16.505 pertsona gutxiago erregistratu ditu (-% 1,1), Espainiako Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak astearte honetan argitaratutako datuen arabera.

Nafarroako Foru Komunitatean, ordea, 150 langabe gutxiago izan dira abuztuan, hau da, aurreko hilean baino % 0,53 gutxiago. Guztira, 28.390 langabe daude. Aurreko urteko hilabete berarekin konparatuta, jaitsiera % 3,46koa izan da, hau da, 1.017 langabe gutxiago.

Espainiar Estatua

Espainiako Estatuan % 0,91 igo da langabezia (21.908 langabe gehiago), baina 145.610 langabe gutxiago urte artean (-% 5,66). Hortaz, 2.426.511 langabe daude Estatu mailan, 2007az geroztik abuztutik izandako mailarik txikiena.

Langabezia-tasaren beherakadarik handienak Gaztela-Mantxan (-1.047 pertsona), Kanarietan (-873 pertsona) eta Nafarroako Foru Erkidegoan (-150 pertsona) izan dira. Bestalde, Katalunian (7.942 pertsona), Madrilen (4.214 pertsona) eta Euskadin (4.178 pertsona) izan dira langabeziaren igoerarik handienak

