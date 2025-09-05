El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se manifestará el próximo día 20 de septiembre en las tres capitales vascas en protesta por la decisión del Gobierno Vasco de emitir criterio desfavorable a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para complementar las pensiones hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Representantes de la plataforma han anunciado sus próximas protestas en una comparecencia ante el Parlamento Vasco, en la que han exhibido una pancarta en la que podía leerse 145 142 firmas, en alusión a las adhesiones que habían recabado para apoyar su iniciativa.

Los pensionistas vascos se manifestarán el sábado 20 de septiembre en Bilbao (desde el Sagrado Corazón, a las 18:00 horas), Donostia/San Sebastián (desde el Boulevard, a las 12:00 horas) y Vitoria-Gasteiz (desde la plaza de Artium, a las 12:00 horas).

También expresarán su rechazo a la decisión del Gobierno Vasco en las concentraciones semanales de los lunes, que van a retomar la próxima semana tras el parón veraniego, y el día 25 con una nueva protesta en Vitoria.



"Es una vergüenza que este Gobierno Vasco sacrifique los intereses de miles de personas vulnerables de esta sociedad en base a las negociaciones o a los intereses que pueda estar discutiendo en otros ámbitos. Vamos a defender con uñas y dientes nuestras razones porque esta propuesta es justa, es necesaria y es urgente", ha señalado uno de sus portavoces.

"No se trata sólo de evitar la pobreza y la exclusión social de las personas pensionistas sino de garantizarles unos ingresos de suficiencia que les permitan hacer frente a gastos básicos entre los que se encuentran, además de la alimentación, la salud y la vivienda", insisten.

Además, ven "inaceptable que se diga que no hay recursos económicos para las personas pensionistas más precarias mientras se reparten a fondo perdido cientos de millones de euros para grandes empresas".