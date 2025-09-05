Gorde
Euskal pentsiodunek manifestazioa egingo dute hilaren 20an, Jaurlaritzak pentsioen osagarriari buruzko HELa baztertu ostean

Zehazki, euskal pentsiodunek manifestazioa egingo dute Bilbon (Jesusen Bihotzetik, 18:00etan), Donostian (Boulevardetik, 12:00etan) eta Gasteizen (Artiumen plazatik, 12:00etan).
VITORIA, 05/09/2025.- El movimiento de pensionistas de Euskal Herria se ha manifestado este viernes frente al Parlamento Vasco para expresar su malestar por la decisión del Gobierno Vasco de emitir un criterio desfavorable a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la equiparación de las pensiones mínimas en Euskadi al Salario Mínimo Interprofesional. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Euskadiko pentsiodunek manifestazioa egingo dute hilaren 20an pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzearen alde. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak manifestazioa egingo du irailaren 20an Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) hiru hiriburuetan, Eusko Jaurlaritzak pentsioak Lanbide arteko Gutxieneko Soldatara (LGS) arte osatzeko Herri Ekimen Legegilea (HEL) aintzat hartzearen aurkako irizpidea emateko hartutako erabakiaren aurka protesta egiteko. 

Plataformako ordezkariek agerraldia egin dute kazetarien aurrean ostiral honetan, Eusko Legebiltzarrean, hurrengo protestak iragartzeko asmoz. Prentsaurrekoan, "145.142 sinadura" irakur zitekeen pankarta bat erakutsi dute, euren ekimena babesteko bildu dituzten atxikimenduei erreferentzia eginez.

Gauzak horrela, euskal pentsiodunek manifestazioa egingo dute irailaren 20an, larunbata, Bilbon (Jesusen Bihotzetik, 18:00etan), Donostian (Boulevardetik, 12:00etan) eta Gasteizen (Artiumen plazatik, 12:00etan).

Halaber, Eusko Jaurlaritzaren erabakiaren aurka daudela adieraziko dute astelehenetako asteroko elkarretaratzeetan, datorren astean udako etenaldiaren ondoren berriro ekingo baitiote, eta hilaren 25ean Gasteizen beste protesta handi bat egingo dute.   

"Lotsagarria da Eusko Jaurlaritzak milaka pertsona ahulen interesak sakrifikatzea, beste alor batzuetan eztabaidatzen ari diren negoziazio edo interesen bitartez. Gure arrazoiak irmo defendatuko ditugu, proposamen hori bidezkoa, beharrezkoa eta premiazkoa delako", adierazi du bozeramaileetako batek.

"Kontua ez da soilik pentsiodunen pobrezia eta gizarte-bazterketa saihestea, baizik eta oinarrizko gastuei aurre egitea ahalbidetuko dieten nahikotasun-diru-sarrerak bermatzea; elikadurari, osasunari eta etxebizitzari, besteak beste", azpimarratu dute.

"Onartezina da pentsiodun prekarioenentzat baliabide ekonomiko nahikorik ez dagoela esatea, enpresa handientzat itzuli beharrik gabeko ehunka milioi euro banatzen diren bitartean", sakatu du Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak.

