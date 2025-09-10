No ha habido sorpresas. Tras un debate muy crispado, el Congreso ha aprobado este miércoles las enmiendas de totalidad que el PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno español el proyecto para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, por lo que el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha quedado retirado del trámite parlamentario.



Aunque eran tres textos distintos, solo se ha producido una votación, ya que PP, Vox y Junts coincidían en pedir la devolución del texto al Ejecutivo. Así, el veto de los tres partidos ha prosperado con los 178 votos de las tres formaciones y UPN. No ha habido abstenciones y PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos, BNG, Coalición Canaria, la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó; y el exministro socialista también perteneciente a este grupo, José Luis Ábalos, han votado en contra de las enmiendas.



Así las cosas, el resultado final ha sido de 178 votos a favor de las enmiendas, 170 en contra y ninguna abstención, por lo que la norma ha concluido su camino en el Parlamento y el Gobierno tendrá que empezar de nuevo, algo que Yolanda Díaz ya ha dicho que hará independientemente de la votación de este miércoles.

En su intervención, Díaz se ha encarado duramente con Junts y ha asegurado que la formación catalana ya no representa al independentismo, sino al sector "reaccionario" de la patronal española y a "los que se están forrando". "Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando", ha aseverado la ministra de Trabajo desde la tribuna del Congreso.

Para zanjar su discurso contra Junts, la ministra ha insistido en que su departamento volverá a redactar la norma, por lo que ha instado al partido independentista a "volver al diálogo" y a no situarse "frente a los trabajadores catalanes". "La batalla de la reducción de la jornada laboral ya está ganada en la calle", ha dicho.

Los sindicatos CC. OO. y UGT, que pactaron este proyecto de ley con el Gobierno, han advertido que seguirán persiguiendo la reducción de la jornada laboral en una concentración ante el Congreso de los Diputados.