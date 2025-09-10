KONGRESUA
Kongresuak atzera bota du lanaldia murrizteko proiektua, PP, Vox eta Juntsen botoekin 

Hiru alderdion baturari esker, Yolanda Diaz Lan ministroaren legealdiko proiektu izarrak bere bidea amaitu du Kongresuan. Bere hitzartzean, gogor mintzatu da Sumarreko burua, bereziki Juntsen aurka, eta ohartarazi du "borroka hau kalean irabazita" dagoela. 

 

Azken eguneratzea

Aurreikusitakoa bete da. Tentsio handiko eztabaida-saio baten ondoren,  PP, Vox eta Junts alderdien osoko zuzenketek aurrera egin dute, eta Kongresuak atzera bota du lanaldia 40tik 37,5 ordura murrizteko  lege-proiektua. Modu horretan, Yolanda Diaz Espainiako Gobernuko bigarren presidenteordearen eta Lan ministroaren legealdi honetako proiektu izarra behar zuenak porrot egin du, bere lehen saiakeran. 

Testu banatan aurkeztu dituzte euren zuzenketak aipatutako alderdiok, eta hirurek eskatu dute proiektua Gobernuari itzultzea. Azkenean, bozketa bakarra egin da, eta PP, Vox eta Juntsen botoei UPNrena batu zaie; PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos, BNG, Coalicion Canaria eta Talde Mistoko diputatuek aurka bozkatu dute; eta ez da abstentziorik egon. Modu horretan,  zuzenketen aldeko botoak 178 izan dira, eta kontrakoak, 170

Bere hitzartzean, gogor mintzatu da Sumarreko burua, bereziki, Juntsen aurka, eta ohartarazi du "borroka hau kalean irabazita" dagoela.  Patronalaren eta aberatsen alde egitea leporatu dio alderdi kataluniarrari, eta esan dio ez duela independentismoa ordezkatzen. 

Diazek ziurtatu bere departamenduak testua berriro landu eta Kongresura eramatea lortuko duela, eta Juntsi eskatu dio "elkarrizketara itzultzeko", langileen kontra aritu beharrean.

CC.OO. eta UGT sindikatuekin adostu zuen Espainiako Gobernuak proiektu hau, eta bi zentral horiek gogor kritikatu dute atzera bota izana. Elkarretaratzea egin dute, gaur, Kongresuaren atarian, barruan eztabaidan ari ziren bitartean. 

Espainiako gobernua Sumar Yolanda Diaz Psoe Sindikatuak Ekonomia

