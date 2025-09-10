Kongresuak atzera bota du lanaldia murrizteko proiektua, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Hiru alderdion baturari esker, Yolanda Diaz Lan ministroaren legealdiko proiektu izarrak bere bidea amaitu du Kongresuan. Bere hitzartzean, gogor mintzatu da Sumarreko burua, bereziki Juntsen aurka, eta ohartarazi du "borroka hau kalean irabazita" dagoela.
Aurreikusitakoa bete da. Tentsio handiko eztabaida-saio baten ondoren, PP, Vox eta Junts alderdien osoko zuzenketek aurrera egin dute, eta Kongresuak atzera bota du lanaldia 40tik 37,5 ordura murrizteko lege-proiektua. Modu horretan, Yolanda Diaz Espainiako Gobernuko bigarren presidenteordearen eta Lan ministroaren legealdi honetako proiektu izarra behar zuenak porrot egin du, bere lehen saiakeran.
Testu banatan aurkeztu dituzte euren zuzenketak aipatutako alderdiok, eta hirurek eskatu dute proiektua Gobernuari itzultzea. Azkenean, bozketa bakarra egin da, eta PP, Vox eta Juntsen botoei UPNrena batu zaie; PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos, BNG, Coalicion Canaria eta Talde Mistoko diputatuek aurka bozkatu dute; eta ez da abstentziorik egon. Modu horretan, zuzenketen aldeko botoak 178 izan dira, eta kontrakoak, 170.
Bere hitzartzean, gogor mintzatu da Sumarreko burua, bereziki, Juntsen aurka, eta ohartarazi du "borroka hau kalean irabazita" dagoela. Patronalaren eta aberatsen alde egitea leporatu dio alderdi kataluniarrari, eta esan dio ez duela independentismoa ordezkatzen.
Diazek ziurtatu bere departamenduak testua berriro landu eta Kongresura eramatea lortuko duela, eta Juntsi eskatu dio "elkarrizketara itzultzeko", langileen kontra aritu beharrean.
CC.OO. eta UGT sindikatuekin adostu zuen Espainiako Gobernuak proiektu hau, eta bi zentral horiek gogor kritikatu dute atzera bota izana. Elkarretaratzea egin dute, gaur, Kongresuaren atarian, barruan eztabaidan ari ziren bitartean.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Olarizuko zelaian leuntzeko lanak geldiarazteko agindu du Lan Ikuskaritzak, "legez kanpokoak direlako"
Gasteizko Udalak kontratatutako traktore batek belarra zanpatzen aritu da gaur goizean, eta sindikatuek salatu dute lan hori greban dauden lorezainei dagokiela.
Maderas de Llodio enpresak bere 151 langileetatik 39 kaleratu nahi ditu
Enpresa batzordeak —LABk hiru ordezkari ditu eta ELAk, CC.00.k eta UGTk, bina— "kaleratze kolektiboa bertan behera" uzteko eskatu dio zuzendaritzari. Datorren asterako mobilizazioak deitu dituzte.
Pentsiodunek elkarretaratzea egin dute pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzeko
Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak argudiatu du eskaera horrek finantza publikoen iraunkortasuna arriskuan jar lezakeela.
Euskadiko taxilariek eskatu dute Uberren eta Cabifyn benetako ikuskapenak egin ditzatela
Artecheren etekina % 168 hazi da, ia 20 milioiraino, lehen seihilekoan
Europan, Ekialde Erdikoan eta Afrikan izandako hazkundea nabarmendu du energia sektoreko enpresak.
VTCak salatzeko protesta egingo du astelehenean Bilbon 200 taxik baino gehiagok osatuko duten karabana batek
Taxistek Uber eta Cabifyren gaineko kontrol eraginkorrak eskatzen dituzte. Bien bitartean, taxien federazioak horien erreibindikazioa babestu du, nahiz eta mobilizazioarekin bat egin ez.
Villavesek lanuzteei ekingo diete berriro aste honetan
Hasiera batean, lanuzte partzial horiek asteartean eta ostegunean egingo dira, irailaren 9an eta 11n.
Euskal pentsiodunek manifestazioa egingo dute hilaren 20an, Jaurlaritzak pentsioen osagarriari buruzko HELa baztertu ostean
EAEko pentsiodunek manifestazioa egingo dute Bilbon (Jesusen Bihotzetik, 18:00etan), Donostian (Boulevardetik, 12:00etan) eta Gasteizen (Artiumen plazatik, 12:00etan).
Etxebizitzen prezioa % 12,4 garestitu da urteko bigarren hiruhilekoan Euskadin, eta % 12 Nafarroan
Espainian, oro har, etxebizitzen prezioaren igoera urte arteko % 12,7an kokatu da. Etxebizitza motaren arabera, bigarren eskukoa % 12,8 garestitu da eta berria % 12,1.