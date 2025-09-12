El consejo del Sabadell ve insuficiente la oferta de BBVA y recomienda no acudir a la opa
El consejo de administración del Banco Sabadell rechaza por unanimidad la opa de BBVA por la entidad, al considerar la oferta insuficiente, por lo que recomienda a sus accionistas no aceptarla.
Así se ha manifestado el Consejo de Administración del Sabadell, después de que el pasado día 5 de septiembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobará la citada opa.
El consejo de administración de Banco Sabadell explica que la opa "hostil", incluye una oferta que "no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones del banco", "infravalorando muy significativamente" el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario.
Considera que la contraprestación es "insuficiente, está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor".
En un informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración cree que la mejor opción para los accionistas de Banco Sabadell es no aceptar la OPA y sostiene que la contraprestación ofrecida (de una acción de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros por 5,5483 acciones Sabadell) es "insuficiente", "está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dichos valores".
Recalca que la contraprestación actual es "más desfavorable que la ofrecida por BBVA en su propuesta unilateral de fusión de 30 de abril de 2024", y que ya rechazó el consejo de Banco Sabadell.
"El consejo confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en la capacidad de cumplir sus objetivos financieros, y es de la opinión de que la oferta destruye valor para los accionistas de Banco Sabadell", agrega, antes de defender que su estrategia en solitario "generará un mayor valor y superiores distribuciones" para sus accionistas.
El informe que contiene la opinión del consejo se ha aprobado con el voto a favor de todos los consejeros de la entidad, excepto David Martínez Guzmán, accionista también del banco, que se ha abstenido, sin perjuicio de su conformidad con la opinión de rechazar la oferta y no recomendarla.
