Sabadelleko kontseiluaren arabera, BBVAren eskaintza ez da nahikoa, eta ez onartzea gomendatu die akziodunei
Horren ustez, akzioak erosteko eskaintza "oldarkorra" da, "ez du bankuaren akzioen berezko balioa behar bezala jasotzen", eta Banco Sabadellen proiektua "nabarmen gutxiesten du".
Sabadell bankuaren administrazio kontseiluak aho batez baztertu du BBVAren eskaintza, eskaintza ez dela nahikoa iritzita, eta ez onartzeko gomendatu die akziodunei.
Hala adierazi du Sabadelleko Administrazio Kontseiluak, irailaren 5ean Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) akzioak erosteko eskaintza publikoa onartu ondoren.
Sabadell bankuko administrazio kontseiluak azaldu duenez, akzioak erosteko eskaintza "oldarkorra" da, "ez du bankuaren akzioen berezko balioa behar bezala jasotzen", eta Sabadellen proiektua eta akziodunentzat etekinak sortzeko aurreikuspenak "nabarmen" gutxiesten ditu.
Kontraprestazioa "ez da nahikoa, Sabadell bankuaren funtsezko baliotik urrun dago eta ez du balio horren gaineko kontrol-primarik", horren arabera.
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) igorritako txosten batean jakinarazi duenez, administrazio kontseiluaren ustez, Sabadelleko akziodunentzat aukerarik onena eskaintza publikoa ez onartzea da, eta eskainitako kontraprestazioa "ez da nahikoa", "Sabadellen oinarrizko baliotik urrun dago eta ez du balore horien gaineko kontrol-primarik".
Azpimarratu duenez, egungo kontraprestazioa "BBVAk 2024ko apirilaren 30ean egindako aldebakarreko bat-egite proposamenean eskainitakoa baino txarragoa da", eta Sabadellen kontseiluak atzera bota zuen.
"Kontseiluak konfiantza osoa du Sabadell bankuaren hazkunde estrategian eta bere helburu finantzarioak betetzeko gaitasunean, eta eskaintzak Sabadellen akziodunentzat balioa suntsitzen duela uste du", gaineratu du, eta bakarka jarraituta "akziodunentzat balio handiagoa eta banaketa handiagoak sortuko ditu".
Kontseiluaren iritzia jasotzen duen txostena erakundeko kontseilari guztien aldeko botoarekin onartu dute, David Martinez Guzmanena izan ezik, abstenitu egin baita, eskaintza baztertu eta ez gomendatzeko iritziaren kontra egin ez arren.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
KPIa hamarren bat hazi da abuztuan Euskadin, eta % 2,8 urtebetean
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan argitaratutako datuen arabera, 2025eko lehen zortzi hilabeteetan prezioak % 2,1 igo dira Euskal Autonomia Erkidegoan.
Merkatuek esperotakoa betez, % 2an mantendu ditu EBZk interes-tasak
Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela.
Eusko Jaurlaritzak siderurgiako, makina-erremintako eta automobilgintzako muga-zergei buruzko mahaiak jarriko ditu martxan
Muga-zergen maparen "azken argazkiaren" faltan, Eusko Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, EAEk AEBra egiten dituen esportazioek 349 milioi euro inguruko gainkostua izan dezakete, eta salmentek 700 milioi euro inguru egin dezakete behera, BPGa % 0,33 jaitsita. Salmenten murrizketa % 22-27koa izango litzateke kaltetutako produktuetan.
Kongresuak atzera bota du lanaldia murrizteko proiektua, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Hiru alderdion baturari esker, Yolanda Diaz Lan ministroaren legealdiko proiektu izarrak bere bidea amaitu du Kongresuan. Bere hitzartzean, gogor mintzatu da Sumarreko burua, bereziki Juntsen aurka, eta ohartarazi du "borroka hau kalean irabazita" dagoela.
Olarizuko zelaian leuntzeko lanak geldiarazteko agindu du Lan Ikuskaritzak, "legez kanpokoak direlako"
Gasteizko Udalak kontratatutako traktore batek belarra zanpatzen aritu da gaur goizean, eta sindikatuek salatu dute lan hori greban dauden lorezainei dagokiela.
Maderas de Llodio enpresak bere 151 langileetatik 39 kaleratu nahi ditu
Enpresa batzordeak —LABk hiru ordezkari ditu eta ELAk, CC.00.k eta UGTk, bina— "kaleratze kolektiboa bertan behera" uzteko eskatu dio zuzendaritzari. Datorren asterako mobilizazioak deitu dituzte.
Pentsiodunek elkarretaratzea egin dute pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzeko
Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak argudiatu du eskaera horrek finantza publikoen iraunkortasuna arriskuan jar lezakeela.
Euskadiko taxilariek eskatu dute Uberren eta Cabifyn benetako ikuskapenak egin ditzatela
Artecheren etekina % 168 hazi da, ia 20 milioiraino, lehen seihilekoan
Europan, Ekialde Erdikoan eta Afrikan izandako hazkundea nabarmendu du energia sektoreko enpresak.