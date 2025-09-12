EEP
Sabadelleko kontseiluaren arabera, BBVAren eskaintza ez da nahikoa, eta ez onartzea gomendatu die akziodunei

Horren ustez, akzioak erosteko eskaintza "oldarkorra" da, "ez du bankuaren akzioen berezko balioa behar bezala jasotzen", eta Banco Sabadellen proiektua "nabarmen gutxiesten du".

sabadell-barcelona-efe
Sabadell bankua. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sabadell bankuaren administrazio kontseiluak aho batez baztertu du BBVAren eskaintza, eskaintza ez dela nahikoa iritzita, eta ez onartzeko gomendatu die akziodunei.

Hala adierazi du Sabadelleko Administrazio Kontseiluak, irailaren 5ean Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) akzioak erosteko eskaintza publikoa onartu ondoren.

Sabadell bankuko administrazio kontseiluak azaldu duenez, akzioak erosteko eskaintza "oldarkorra" da, "ez du bankuaren akzioen berezko balioa behar bezala jasotzen", eta Sabadellen proiektua eta akziodunentzat etekinak sortzeko aurreikuspenak "nabarmen" gutxiesten ditu.

Kontraprestazioa "ez da nahikoa, Sabadell bankuaren funtsezko baliotik urrun dago eta ez du balio horren gaineko kontrol-primarik", horren arabera. 

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) igorritako txosten batean jakinarazi duenez, administrazio kontseiluaren ustez, Sabadelleko akziodunentzat aukerarik onena eskaintza publikoa ez onartzea da, eta eskainitako kontraprestazioa "ez da nahikoa", "Sabadellen oinarrizko baliotik urrun dago eta ez du balore horien gaineko kontrol-primarik".

Azpimarratu duenez, egungo kontraprestazioa "BBVAk 2024ko apirilaren 30ean egindako aldebakarreko bat-egite proposamenean eskainitakoa baino txarragoa da", eta Sabadellen kontseiluak atzera bota zuen.

"Kontseiluak konfiantza osoa du Sabadell bankuaren hazkunde estrategian eta bere helburu finantzarioak betetzeko gaitasunean, eta eskaintzak Sabadellen akziodunentzat balioa suntsitzen duela uste du", gaineratu du, eta bakarka jarraituta "akziodunentzat balio handiagoa eta banaketa handiagoak sortuko ditu".

Kontseiluaren iritzia jasotzen duen txostena erakundeko kontseilari guztien aldeko botoarekin onartu dute, David Martinez Guzmanena izan ezik, abstenitu egin baita, eskaintza baztertu eta ez gomendatzeko iritziaren kontra egin ez arren.

