Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak onespena eman dio BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza publikoari
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak (CNMV, gaztelaniazko sigletan) BBVAren Sabadellen gaineko Erosteko Eskaintza Publikoa baimendu du, ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Ikuskatzaileak uste du eskaintzaren baldintzak bat datozela indarrean dauden arauekin, eta nahikotzat jotzen du BBVAk irailaren 3an aurkeztutako azalpen-liburuxkaren edukia.
Onarpen-epeari dagokionez, CNMVk adierazi du 30 egun naturalekoa izango dela, lehen iragarkia argitaratu eta hurrengo burtsa-egun baliodunetik aurrera, eskaintzaren funtsezko datuekin.
CNMVk gogorarazi du eskaintzen den kontraprestazioa mistoa dela: BBVAren jaulkipen berriko akzio bat gehi 0,70 euro eskudirutan Banco Sabadellen 5,5483 akzioko.
EEPak arautzen dituen Errege Dekretuari jarraituz, BBVAk eskaintzaren zabalkunde publikoa eta orokorra egin behar du, gehienez ere bost eguneko epean. Zehazki, Sabadellek kotizatzen duen balore-burtsen kotizazio-buletinean (Madril, Bartzelona, Bilbo eta Valentzia) eta, gutxienez, hedapen nazionaleko egunkari batean argitaratu behar ditu iragarkiak.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Denis Itxaso: "Euskal biztanleriaren % 50a baino gehiago egongo litzateke tentsio handiko etxebizitza-eremuaren babesean, urritik aurrera"
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitzako eta Hiri Agendako sailburua Denis Itxasok baieztatu du Bilbo tentsio handiko etxebizitza-eremu gisa onartu dutela, eta Gasteiz ere zerrendan sar daitekeela. Beste udalerri batzuk sartzearekin batera, sailburuaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren helburua gaindituko litzateke; alegia, EAEko biztanleriaren % 50 babestea babes-figura horren bidez. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.
BetiOn arreta zerbitzuak langileen aurkako erasoak eta babes falta salatu ditu
Sindikatuek beharginen osasunarekin "ez jolasteko" eskatu diete enpresari eta Eusko Jaurlaritzari, eta protesta elkarretaratzea deitu dute irailaren 9rako.
Bilbo tentsio handiko eremu da jada
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) gaur argitaratu du Bilbo etxebizitza gune tentsionatu izendatzeko agindua; alokairuen prezioa kontrolatzeko aukera emateaz gain, etxebizitza plan berezi bat martxan jartzea ahalbidetuko du izendapenak. Besteak beste, 2028rako 1.090 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da.
Nafarroak iruzurraren aurkako plana onartu du, NaTicket ezarrita
Foru Gobernuak NaTicket izeneko programa aplikatuko du hurrengo hiru urteetan, Euskadiko TicketBAI sistemaren antzekoa, fakturazioa unean-unean kontrolatzeko.
Ryanairrek % 2 murriztuko du Forondako hegaldi kopurua neguan, eta ez du jardungo Santiago, Vigo eta Tenerifeko aireportuetan
Alacant, Brusela, Malaga, Milan, Palma eta Sevillarako hegaldiak ditu Ryanairrek Forondako aireportuan. Doitze-neurri horren ondorioz, milioi bat plaza baino gehiago galduko dira, udako denboraldian galdutako 800.000 plazez gain.
Maderas de Llodiok langileen batzordeari adierazi dio kaleratze kolektiboa ezartzekotan daudela
LAB sindikatuak adierazi duenez, datorren asteartean, hilak 9, bilera bat dute enpresaren zuzendaritzarekin, baina batzordeak eskatu du kaleratze kolektiboaren prozedura berehala bertan behera utz dezaten. Momentuz, ez dakite 151 langileetako zenbati eragingo liokeen neurriak.
Arabako Errioxako ardoak, txakolinak eta sagardoak Mexikora bidaiatu dira, Euskadi globalaren enbaxadore gisa
Amaia Barredo sailburua Mexiko Hirian da 23 euskal upeltegiren ordezkaritzarekin batera, euskal gastronomiaren kalitate eta bikaintasun zigiluarekin merkatu berriak irekitzeko asmoarekin.
Eusko Legebiltzarrak ez du izapidetuko gutxieneko pentsioa Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin berdintzea eskatzen duen herri-ekimena
Eusko Jaurlaritzaren jarreraren arrazoi nagusietako bat da pentsioak jasotzen dituztenentzako babesa dagoeneko integratuta dagoela egungo sisteman. Ekimenak 145.000 sinadura baino gehiagoren babesa du.
Azazetan auto istripuan hildako gidaria etxez etxeko laguntzaile lanetan ari zen
LAB sindikatuak lan-istriputzat jo du ezbeharra, eta etxez etxeko laguntzaren sektoreko baldintza prekarioak salatu ditu.