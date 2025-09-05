FINANTZAK
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak onespena eman dio BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza publikoari

Ikuskatzaileak uste du eskaintzaren baldintzak bat datozela indarrean dauden arauekin, eta nahikotzat jotzen du BBVAk aurkeztutako azalpen-liburuxkaren edukia.
(Foto de ARCHIVO) Sedes de BBVA y Sabadell EUROPA PRESS 01/1/1970
BBVAren eta Sabadellen egoitzak. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak (CNMV, gaztelaniazko sigletan)  BBVAren Sabadellen gaineko Erosteko Eskaintza Publikoa baimendu du, ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Ikuskatzaileak uste du eskaintzaren baldintzak bat datozela indarrean dauden arauekin, eta nahikotzat jotzen du BBVAk irailaren 3an aurkeztutako azalpen-liburuxkaren edukia.

Onarpen-epeari dagokionez, CNMVk adierazi du 30 egun naturalekoa izango dela, lehen iragarkia argitaratu eta hurrengo burtsa-egun baliodunetik aurrera, eskaintzaren funtsezko datuekin.

CNMVk gogorarazi du eskaintzen den kontraprestazioa mistoa dela: BBVAren jaulkipen berriko akzio bat gehi 0,70 euro eskudirutan Banco Sabadellen 5,5483 akzioko.

EEPak arautzen dituen Errege Dekretuari jarraituz, BBVAk eskaintzaren zabalkunde publikoa eta orokorra egin behar du, gehienez ere bost eguneko epean. Zehazki, Sabadellek kotizatzen duen balore-burtsen kotizazio-buletinean (Madril, Bartzelona, Bilbo eta Valentzia) eta, gutxienez, hedapen nazionaleko egunkari batean argitaratu behar ditu iragarkiak.

Bbva Europako Banku Zentrala Espainia Enpresaburuak Ekonomia

