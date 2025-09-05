El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la OPA de BBVA sobre Sabadell, que durará 30 días naturales, según ha informado el supervisor en un comunicado y se recoge en el folleto de la oferta.

El organismo entiende que la oferta se ajusta a los términos técnicos vigentes y considera "suficiente" el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA tras las últimas modificaciones registradas con fecha 3 de septiembre de 2025.

Sobre el plazo de aceptación, la CNMV señala que será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.

La contraprestación ofrecida es de tipo mixto y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

Siguiendo el Real Decreto que regula las OPAs, BBVA debe dar difusión pública y general de la oferta en un plazo máximo de cinco días. En concreto debe publicar anuncios en el boletín de cotización de las bolsas de valores en las que cotice Sabadell (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y, como mínimo, en un periódico de difusión nacional.