BERNEDO
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Berriozabal afirma que la Diputación de Álava tendrá la última palabra sobre la celebración de los campamentos de Bernedo

18:00 - 20:00
La presidenta del Araba Buru Batzar del PNV, Jone Berriozabal, hoy, en Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: Arabako Aldundiak izango du Bernedon udalekuak egiten diren ala ez erabakitzeko azken hitza, Berriozabalen arabera
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EITB

Última actualización

En una entrevista en Radio Euskadi, la presidenta del Araba Buru Batzar del PNV, Jone Berriozabal, ha dicho no entender cómo puede haber "hasta 200 familias" interesadas en mandar a sus hijos e hijas a los campamentos de Bernedo tras las denuncias del año pasado. 

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