BERNEDO
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Arabako Aldundiak izango du Bernedoko Euskal Udalekuak egiten diren ala ez erabakitzeko azken hitza, Berriozabalen arabera

18:00 - 20:00

Jone Berriozabal EAJren ABBko presidentea, gaur, Radio Euskadin

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EITB

Azken eguneratzea

Radio Euskadin egin dioten elkarrizketa batean Jone Berriozabal EAJren Araba Buru Batzarraren presidenteak adierazi duenez, "kezkagarria" da Bernedoko udalekuen harira izandako salaketen ondotik 200 familiak beraien haurrak kanpamentu horretara eraman nahi izatea. 

Eguneko Titularrak Udako kanpamentuak EAJ-PNV Araba Ekonomia

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