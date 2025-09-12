Conflicto laboral
Los jardineros de Vitoria-Gasteiz entregan más de 5000 firmas que piden la "implicación real" del Ayuntamiento para solucionar el conflicto

Entrega de firmas. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Gasteizko lorazainek 5000 sinadura aurkeztu dituzte Udalaren "benetako inplikazioa" eskatzeko gatazkaren konponketan

El Comité de Empresa Enviser, en huelga desde marzo, ha llevado hoy 5098 firmas a las dependencias municipales de San Martín para pedir una mayor implicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la solución al conflicto. Los trabajadores han querido agradecer el apoyo que han recibido estos meses por parte de los ciudadanos de la ciudad.

