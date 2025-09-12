Los jardineros de Vitoria-Gasteiz entregan más de 5000 firmas que piden la "implicación real" del Ayuntamiento para solucionar el conflicto

El Gobierno Vasco estima, a falta de "la foto final" del mapa arancelario, un potencial sobrecoste de las exportaciones vascas a EEUU cercano a 349 millones de euros y una potencial reducción de ventas de unos 700 millones de euros, con una caída estimada del PIB de un 0,33 %. La reducción de ventas se cifraría en un 22-27 % en los productos afectados.