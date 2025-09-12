Lan-gatazka
Gasteizko lorazainek 5000 sinadura aurkeztu dituzte Udalaren "benetako inplikazioa" eskatzeko gatazka konpontzeko

Sinadurak ematea. Argazkia: EITB.

Martxotik greban dauden Enviserreko Enpresa Batzordeak 5.098 sinadura eraman ditu gaur San Martingo udal bulegoetara. Gasteizko Udalaren inplikazio handiagoa eskatzen dute langileek eta herritarrengandik jaso duten babesa ere eskertu nahi dute.

