Gasteizko lorazainek 5000 sinadura aurkeztu dituzte Udalaren "benetako inplikazioa" eskatzeko gatazka konpontzeko
Martxotik greban dauden Enviserreko Enpresa Batzordeak 5.098 sinadura eraman ditu gaur San Martingo udal bulegoetara. Gasteizko Udalaren inplikazio handiagoa eskatzen dute langileek eta herritarrengandik jaso duten babesa ere eskertu nahi dute.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
KPIa hamarren bat hazi da Euskadin, % 2,8raino, eta bi hamarren jaitsi Nafarroan, % 2,5eraino
Urte arteko tasan, ordea, bi hamarren jaitsi da prezioen indize orokorra Euskadin, abuztuan.
Sabadelleko kontseiluaren arabera, BBVAren eskaintza ez da nahikoa, eta ez onartzea gomendatu die akziodunei
Horren ustez, akzioak erosteko eskaintza "oldarkorra" da, "ez du bankuaren akzioen berezko balioa behar bezala jasotzen", eta Banco Sabadellen proiektua "nabarmen gutxiesten du".
Merkatuek esperotakoa betez, % 2an mantendu ditu EBZk interes-tasak
Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela.
Eusko Jaurlaritzak siderurgiako, makina-erremintako eta automobilgintzako muga-zergei buruzko mahaiak jarriko ditu martxan
Muga-zergen maparen "azken argazkiaren" faltan, Eusko Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, EAEk AEBra egiten dituen esportazioek 349 milioi euro inguruko gainkostua izan dezakete, eta salmentek 700 milioi euro inguru egin dezakete behera, BPGa % 0,33 jaitsita. Salmenten murrizketa % 22-27koa izango litzateke kaltetutako produktuetan.
Kongresuak atzera bota du lanaldia murrizteko proiektua, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Hiru alderdion baturari esker, Yolanda Diaz Lan ministroaren legealdiko proiektu izarrak bere bidea amaitu du Kongresuan. Bere hitzartzean, gogor mintzatu da Sumarreko burua, bereziki Juntsen aurka, eta ohartarazi du "borroka hau kalean irabazita" dagoela.
Olarizuko zelaian leuntzeko lanak geldiarazteko agindu du Lan Ikuskaritzak, "legez kanpokoak direlako"
Gasteizko Udalak kontratatutako traktore batek belarra zanpatzen aritu da gaur goizean, eta sindikatuek salatu dute lan hori greban dauden lorezainei dagokiela.
Maderas de Llodio enpresak bere 151 langileetatik 39 kaleratu nahi ditu
Enpresa batzordeak —LABk hiru ordezkari ditu eta ELAk, CC.00.k eta UGTk, bina— "kaleratze kolektiboa bertan behera" uzteko eskatu dio zuzendaritzari. Datorren asterako mobilizazioak deitu dituzte.
Pentsiodunek elkarretaratzea egin dute pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzeko
Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak argudiatu du eskaera horrek finantza publikoen iraunkortasuna arriskuan jar lezakeela.