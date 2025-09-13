Industria naval
El Comité de Empresa y el Gobierno Vasco piden prudencia ante la compra de Astilleros Balenciaga

El astillero de Zumaia se ha salvado del cierre tras la compra de un inversor de Emiratos Árabes. Ante esta noticia, el Comité de Empresa y el consejero de industria se han mostrado positivos, aunque han pedido cautela puesto que la compra aún no está cerrada.

Astilleros Balenciaga EFE
Astilleros Balenciaga. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Enpresa Batzordeak eta Eusko Jaurlaritzak zuhurtzia eskatu dute Balenciaga ontziolaren erosketaren aurrean
author image

EITB

Última actualización

La noticia de la compra de Astilleros Balencia por parte del grupo Abu Dhabi Ports ha sido recibida con entusiasmo y optimismo por el Comité de Empresa y el Gobierno Vasco. A pesar de ello, ambos han pedido cautela, ya que aún no se ha cerrado oficialmente la compra.

Mikel Jauregi, consejero de Industria del Gobierno Vasco, se ha mostrado muy positivo con el anuncio, ya que el grupo árabe cumple con los criterios del Gobierno Vasco. Además, el consejero dice que este es un "inversor sólido", con capacidad de gestión contrastada.

El consejero ha querido transmitir prudencia y calma ante el anuncio: “Esperemos que a principios de la próxima semana podamos ver cómo esta nueva inversión refleja las necesidades que tenemos, y así podamos confirmar cuánta potencia se va a dar a Euskadi para las necesidades industriales y futuras tenemos”.

En la misma línea se ha pronunciado también el presidente del Comité de Empresa de Astilleros Balenciaga, David Tejera quien ha asegurado que la plantilla prefiere seguir manteniendo cautela.

La compra por parte del grupo árabe mantendrá la actividad y el empleo del centenario astillero vasco, el más antiguo de Gipuzkoa. Con ello, también se asegurarán los 71 puestos de trabajo de la empresa.

Cabe recordar que eran dos los inversores que mostraron interés en el Astillero, uno estatal y otro extranjero. Finalmente, será el segundo proveniente de los Emiratos Árabes, el que se hará con la empresa por 11,2 millones de euros.

El juez autoriza la compra de Astilleros Balenciaga a Abu Dhabi Ports y Premier Marine
Sociedad Economía Zumaia Trabajo Industria Comunidad Autonóma Vasca Gipuzkoa

