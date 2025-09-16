Inversión en redes eléctricas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

¿Cuánta potencia eléctrica necesita Euskadi?

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad reclama 6000 MW más en su red para cumplir objetivos industriales y de descarbonización.
Euskaraz irakurri: Zenbat potentzia elektriko behar du Euskadik?
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha advertido que la capacidad eléctrica de la red se ha quedado corta para afrontar los retos industriales y medioambientales. Según estimaciones del propio Ejecutivo autonómico, se requieren alrededor de 6000 megavatios (MW) adicionales para acometer las inversiones necesarias en descarbonización, así como para atraer proyectos industriales que hoy no encuentran “enchufe”.

Este incremento supondría elevar la capacidad de suministro eléctrica en Euskadi en un 50 %, pasando de los 12 000 MW actuales a unos 18.000 MW, de acuerdo con datos oficiales publicados por el Ente Vasco de la Energía (EVE) y recogidos por el Gobierno Vasco.

 Asimismo, el Ejecutivo señala que 117 empresas en Euskadi están pendientes de contar con la potencia eléctrica que necesitan, lo que implica un retraso importante en su expansión o modernización.

Para los próximos cinco años, las previsiones del Departamento de Industria cifran en casi 3.000 MW adicionales la potencia que debería incorporarse a la red para cubrir nuevas demandas, junto con mejoras en infraestructuras, redes de transporte y transformación, y el desarrollo de proyectos renovables.

En este sentido, el Gobierno Vasco ha reclamado un compromiso claro al Estado para reconfigurar la planificación de redes eléctricas hasta 2030 y evitar que proyectos estratégicos queden paralizados.

En este contexto, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, se reunirá este martes con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar las inversiones en redes eléctricas que llegarán a Euskadi dentro de la propuesta de planificación de la red de transporte 2025-2030.

Economía Electricidad Industria Gobierno Vasco Gobierno de España

Más noticias sobre economía

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

En marcha la mesa sectorial de siderurgia, que busca realizar un diagnóstico compartido del impacto de los aranceles y explorar vías de apoyo al sector

En la primera reunión de la mesa, el consejero Mikel Jauregi ha  destacado el compromiso institucional con el sector siderúrgico, un sector con elevada exposición al comercio internacional y fundamental en la estructura exportadora de Euskadi, y cuya vulnerabilidad se ve acuciada por los aranceles del 50 % impuestos por Trump. 

MADRID (ESPAÑA), 12/09/2025.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presenta este viernes las líneas generales de la Propuesta de Planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030 durante un acto celebrado en Madrid. EFE/JJ Guillén
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno de España prevé inversión de 13 590 millones en redes eléctrica hasta 2030, un 65 % más

La propuesta prevé multiplicar por 14 el acceso a la red de transporte para nuevos consumidores, hasta 27,7 gigavatios (GW), con especial peso para la industria (9 GW), el hidrógeno verde (13,1 GW) y los centros de datos (3,8 GW). En generación, se han registrado solicitudes por 150 GW de fotovoltaica, 60 GW de eólica y más de 100 GW de almacenamiento.
Cargar más