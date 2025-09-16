¿Cuánta potencia eléctrica necesita Euskadi?
El Gobierno Vasco ha advertido que la capacidad eléctrica de la red se ha quedado corta para afrontar los retos industriales y medioambientales. Según estimaciones del propio Ejecutivo autonómico, se requieren alrededor de 6000 megavatios (MW) adicionales para acometer las inversiones necesarias en descarbonización, así como para atraer proyectos industriales que hoy no encuentran “enchufe”.
Este incremento supondría elevar la capacidad de suministro eléctrica en Euskadi en un 50 %, pasando de los 12 000 MW actuales a unos 18.000 MW, de acuerdo con datos oficiales publicados por el Ente Vasco de la Energía (EVE) y recogidos por el Gobierno Vasco.
Asimismo, el Ejecutivo señala que 117 empresas en Euskadi están pendientes de contar con la potencia eléctrica que necesitan, lo que implica un retraso importante en su expansión o modernización.
Para los próximos cinco años, las previsiones del Departamento de Industria cifran en casi 3.000 MW adicionales la potencia que debería incorporarse a la red para cubrir nuevas demandas, junto con mejoras en infraestructuras, redes de transporte y transformación, y el desarrollo de proyectos renovables.
En este sentido, el Gobierno Vasco ha reclamado un compromiso claro al Estado para reconfigurar la planificación de redes eléctricas hasta 2030 y evitar que proyectos estratégicos queden paralizados.
En este contexto, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, se reunirá este martes con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar las inversiones en redes eléctricas que llegarán a Euskadi dentro de la propuesta de planificación de la red de transporte 2025-2030.
