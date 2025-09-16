Sare elektrikoetako inbertsioa
Zenbateko potentzia elektrikoa behar du Euskadik?

Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak 6.000 MW gehiago eskatu ditu bere sarean, helburu industrialak eta deskarbonizazioa betetzeko.

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du sare elektrikoaren ahalmena ez dela nahikoa industriaren eta ingurumenaren erronkei aurre egiteko. Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, 6.000 megawatio (MW) gehiago behar dira deskarbonizazioan beharrezko inbertsioak egiteko eta gaur egun "konexiorik gabe" dauden proiektu industrialak erakartzeko.

Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) argitaratutako eta Eusko Jaurlaritzak jasotako datu ofizialen arabera, igoera horrek % 50 handituko luke Euskadiko elektrizitate-horniduraren gaitasuna: gaur egungo 12.000 MW-etik 18.000 MW ingurura.

Era berean, Gobernuak adierazi du Euskadin 117 enpresa daudela behar duten elektrizitate-potentzia lortzeko itxaroten, eta horrek beren hedapena edo modernizazioa atzeratzea dakarrela.

Hurrengo bost urteetarako, Industria Sailaren aurreikuspenek 3.000 MW gehigarri behar direla adierazten dute sarean, eskaera berriei erantzuteko, azpiegituretan, garraio eta transformazio sareetan hobekuntzak eginez eta energia berriztagarrien proiektuak garatuz.

Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzak Estatuko Gobernuari eskatu dio 2030erako sare elektrikoen plangintza berrantolatzeko eta proiektu estrategikoak geldiaraztea saihesteko.

Testuinguru horretan, Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua Joan Groizard Energiaren Estatu idazkariarekin bilduko da astearte honetan, 2025-2030 garraio-sarearen plangintza-proposamenaren barruan Euskadira iritsiko diren sare elektrikoetako inbertsioak aztertzeko.

Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela

Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute. 

