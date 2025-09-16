Será noticia: Informe Anticorrupción en Navarra, reunión sobre la red eléctrica en Madrid y ataque de EEUU a barco venezolano

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 16 de septiembre de 2025:

Informe Anticorrupción en Navarra: La oficina Anticorrupción de Navarra concluye que hubo irregularidades en las concesiones de las obras de los túneles de Belate a la UTE formada por Acciona y Servinavar. Además, detectan más irregularidades en adjudicaciones de obra de vivienda protegida.

Reunión sobre la red eléctrica en Madrid: El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco Mikel Jauregi, se reunirá este martes con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar la inversión en redes eléctricas que llegará a Euskadi dentro de la propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030.

Ataque de EEUU a barco venezolano: La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha incrementado, tras confirmar el presidente Donald Trump que las fuerzas armadas estadounidenses hundieron una segunda lancha en el caribe sur. en un ataque en el que han muerto tres presuntos narcotraficantes venezolanos.