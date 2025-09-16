LOS TITULARES DEL DÍA
Será noticia: Informe Anticorrupción en Navarra, reunión sobre la red eléctrica en Madrid y ataque de EEUU a barco venezolano

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: Albistea izango dira: Ustelkeriaren aurkako txostena Nafarroan, sare elektrikoari buruzko bilera Madrilen eta Venezuelako ontzi bati erasoa

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 16 de septiembre de 2025:

Informe Anticorrupción en Navarra:  La oficina Anticorrupción de Navarra concluye que hubo irregularidades en las concesiones de las obras de los túneles de Belate a la UTE formada por Acciona y Servinavar. Además, detectan más irregularidades en adjudicaciones de obra de vivienda protegida.

Reunión sobre la red eléctrica en Madrid: El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco Mikel Jauregi, se reunirá este martes con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar la inversión en redes eléctricas que llegará a Euskadi dentro de la propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030.

Ataque de EEUU a barco venezolano: La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha incrementado, tras confirmar el presidente Donald Trump que las fuerzas armadas estadounidenses hundieron una segunda lancha en el caribe sur. en un ataque en el que han muerto tres presuntos narcotraficantes venezolanos.

En marcha la mesa sectorial de siderurgia, que busca realizar un diagnóstico compartido del impacto de los aranceles y explorar vías de apoyo al sector

En la primera reunión de la mesa, el consejero Mikel Jauregi ha  destacado el compromiso institucional con el sector siderúrgico, un sector con elevada exposición al comercio internacional y fundamental en la estructura exportadora de Euskadi, y cuya vulnerabilidad se ve acuciada por los aranceles del 50 % impuestos por Trump. 

MADRID (ESPAÑA), 12/09/2025.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presenta este viernes las líneas generales de la Propuesta de Planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030 durante un acto celebrado en Madrid. EFE/JJ Guillén
El Gobierno de España prevé inversión de 13 590 millones en redes eléctrica hasta 2030, un 65 % más

La propuesta prevé multiplicar por 14 el acceso a la red de transporte para nuevos consumidores, hasta 27,7 gigavatios (GW), con especial peso para la industria (9 GW), el hidrógeno verde (13,1 GW) y los centros de datos (3,8 GW). En generación, se han registrado solicitudes por 150 GW de fotovoltaica, 60 GW de eólica y más de 100 GW de almacenamiento.
El Gobierno Vasco aplaude el incremento de inversión en electrificación, a la espera de saber la cuantía que llegará a Euskadi

El consejero de Industria Mikel Jauregi ha celebrado que se hayan encontrado fórmulas para eliminar los límites de inversión establecidos en la era Rajoy, y a su vez, valora positivamente que el incremento vaya dirigido en gran medida a la industria. La semana que viene tendrá lugar una reunión bilateral entre ambas adiministraciones en las que se perfilarán los detalles de la propuesta. 
Gasteizko lorezainek sinadurak bildu dituzte
Los jardineros de Vitoria-Gasteiz entregan 5000 firmas pidiendo la "implicación real" del Ayuntamiento en la solución del conflicto

El Comité de Empresa Enviser, en huelga desde marzo, ha llevado hoy 5098 firmas a las dependencias municipales de San Martín para pedir una mayor implicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la solución al conflicto. Los trabajadores han querido agradecer el apoyo que han recibido estos meses por parte de los ciudadanos de la ciudad.
