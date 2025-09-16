TITULAR NAGUSIAK

Albiste izango dira: Ustelkeriaren aurkako txostena Nafarroan, sare elektrikoari buruzko bilera Madrilen eta Venezuelako ontzi bati erasoa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 16an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Ustelkeriaren aurkako txostena Nafarroan:  Belateko tunela bikoizteko kontratuaren esleipenean eta Erripagainan egindako babes ofizialeko etxebizitzen proiektuan irregulartasunak izan zirela ondorioztatu du Nafarroako Ustelkeriaren aurkako Bulegoak. 

Sare elektrikoari buruzko bilera Madrilen: Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Euskadiko inbertsio elektrikoa aztertzeko bilera du astearte honetan, Madrilen, Espainiako Energia idazkariarekin. 

AEBk Venezuelako ontzi bati egindako erasoa: Donald Trump AEBko presidenteak astelehen honetan jakinarazi duenez, drogaz beteta Venezuelatik ateratako ontzi bati eraso egin dio armada estatubatuarrak Karibe itsasoan. Denbora gutxian AEBk Karibe itsasoan egiten duten bigarren erasoa da. 

Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela

Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute. 

Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egin du elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa

Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko. 

