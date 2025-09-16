KARIBE ITSASOA

AEBk Venezuelatik ateratako bigarren ontzi bati eraso egin dio, droga zeramala argudiatuta

Donald Trumpek jakinarazi duenez, kokaina eta fentaniloa zeraman ontziak eta erasoan barruan zihoazen hiru pertsona hil dira. Bestalde, Nicolas Madurok nabarmendu du herrialdea "borroka armaturako" prestatuago dagoela AEBk Venezuelari eraso egiten badio.

AME9959. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 15/09/2025.- Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se ve una embarcación en el mar Caribe. Estados Unidos atacó este lunes una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció Trump. EFE/ @realdonaldtrump /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Estatu Batuek Karibe itsasoan erasotako ontzia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak astelehen honetan jakinarazi duenez, bere herrialdeak ustez drogaz beteta Venezuelatik ateratako ontzi bati eraso egin dio Karibe itsasoan. Denbora gutxian AEBk Karibe itsasoan egiten duten bigarren erasoa da. 

"Gaur goizean, nire agindupean, Estatu Batuetako Indar Militarrek bigarren eraso bat egin dute narkotrafikoko kartelen eta identifikatutako narkoterroristen aurka, Hegoaldeko Komandoaren ardurapeko eremuan", zehaztu du agintariak Truth Social plataforman.

Trumpen arabera, ontzia nazioarteko uretan zegoen ontzia eta, erasoan, hiru "terrorista" venezuelar hil dira

Ondoren Bulego Obalean egindako adierazpenetan, Trumpek adierazi du operazioaren bideoak erakusten duela ontziak kokaina eta fentaniloa bezalako droga zeramatzala. 

Bestalde, Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak bere herrialdea "borroka armatu" baterako "prestatuago" dagoela adierazi du, baldin eta AEBk eraso egiten badio. Narkotrafikoari aurre egitea aitzakia gisa hartuta, jardun militarra martxan du AEBk. Dena den, Venezuelan "erregimen aldaketa" bultzatzeko aitzakia bat baino ez dela uste du Madurok. 

Eraso horren aurrean, Venezuelak "defentsarako eskubide legitimoa" duela aldarrikatu du Madurok.

