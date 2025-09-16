AEBk Venezuelatik ateratako bigarren ontzi bati eraso egin dio, droga zeramala argudiatuta
Donald Trumpek jakinarazi duenez, kokaina eta fentaniloa zeraman ontziak eta erasoan barruan zihoazen hiru pertsona hil dira. Bestalde, Nicolas Madurok nabarmendu du herrialdea "borroka armaturako" prestatuago dagoela AEBk Venezuelari eraso egiten badio.
Donald Trump AEBko presidenteak astelehen honetan jakinarazi duenez, bere herrialdeak ustez drogaz beteta Venezuelatik ateratako ontzi bati eraso egin dio Karibe itsasoan. Denbora gutxian AEBk Karibe itsasoan egiten duten bigarren erasoa da.
"Gaur goizean, nire agindupean, Estatu Batuetako Indar Militarrek bigarren eraso bat egin dute narkotrafikoko kartelen eta identifikatutako narkoterroristen aurka, Hegoaldeko Komandoaren ardurapeko eremuan", zehaztu du agintariak Truth Social plataforman.
Trumpen arabera, ontzia nazioarteko uretan zegoen ontzia eta, erasoan, hiru "terrorista" venezuelar hil dira.
Ondoren Bulego Obalean egindako adierazpenetan, Trumpek adierazi du operazioaren bideoak erakusten duela ontziak kokaina eta fentaniloa bezalako droga zeramatzala.
Bestalde, Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak bere herrialdea "borroka armatu" baterako "prestatuago" dagoela adierazi du, baldin eta AEBk eraso egiten badio. Narkotrafikoari aurre egitea aitzakia gisa hartuta, jardun militarra martxan du AEBk. Dena den, Venezuelan "erregimen aldaketa" bultzatzeko aitzakia bat baino ez dela uste du Madurok.
Eraso horren aurrean, Venezuelak "defentsarako eskubide legitimoa" duela aldarrikatu du Madurok.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Israelek lurreko operazioa abiatu du Gaza hirian, Israelgo hainbat hedabideren arabera
Israelgo Armadak Gaza hiriaren aurkako erasoak gogortu dituela iragarri du Israel Katz Defentsa ministroak. "Gaza sutan" dagoela gaineratu du.
Gazan hildakoak uste dena baino hamar aldiz gehiago izan daitezke, NBEko errelatore bereziaren arabera
Francesca Albanesek adierazi du gutxienez 680.000 palestinar hil ahal izan dituela Israelek erasoak hasi zituenetik, % 75 emakumeak eta adingabeak. Datuak baieztatuz gero, horietatik 380.000 bost urtetik beherako haurrak lirateke.
Feijook La Vueltako "indarkeria ekintzen arduraduna" izatea leporatu dio Sanchezi
PPko buruzagiaren ustez, "ezin da gobernu demokratiko baten buru izan herrikideen arteko indarkeria goraipatzen duen presidente arduragabea". "Gure herriaz arduratzen den edonor lotsarazi beharko luketen ekintzak izan dira", gaineratu du.
Qatar AEBren "aliatu handia" dela esan du Trumpek, eta Israeli bere ekintzekin "kontu handiz" jokatzeko eskatu dio
Doha Gazako gatazkarako bitartekarietako bat da, eta bertan dago Estatu Batuek Ekialde Hurbilean duten base militar handiena. AEBetako Gobernuak ziurtatu zuen Qatarreko agintariei Israelen planaren berri eman ziela, baina, Dohak ukatu egin zuen abisua jaso izana.
Ontzidiak azken etapari ekingo dio Gazara bidean, segurtasunagatik aldaketa batzuk egin ostean
"Tunisian porturatutako ontzien aurka droneekin egindako bi erasoek, oztopo logistikoek eta erregai eskasiak" ontzidiaren irteera atzeratu dute.
Israelek Sanchezi leporatu dio Palestinaren aldeko protestak hauspotzea eta lotsagarritzat jo du azken etapa bertan behera geratu izana
Gideon Saar Israelgo Atzerri ministroaren iritziz, Sanchezek eta bere gobernuak Espainia lotsarazten dute.
Netanyahu Rubiorekin Erosten Harresian: "Aliantza hau ez da inoiz hain indartsua izan"
"Donald Trumpen eta Rubio idazkariaren presidentetzapean, aliantza hau sendotzea lortu dugu, eta biziki eskertzen dugu", esan du Israelgo lehen ministroak.
Israelek Dohan egindako bonbardaketa aztertzeko goi-bilera, Qatarren
Hamasen ordezkaritzaren aurka egindako bonbardaketa, Gazako Zerrendarako azken su-eten proposamenari heltzeko bilduta zegoenean, "estatu-terrorismoa" dela esan du Qatarko lehen ministroak.
6.000 gazatarrek etxea galdu dute azken orduetan, eta Israelek Gazako hiriaren setioa areagotu du
Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Tel Aviveko aireportura heldu da igande honetan, bi eguneko bisita ofiziala egiteko.