Estados Unidos ataca una segunda embarcación procedente de Venezuela con presuntos narcotraficantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este lunes un ataque contra una embarcación, el segundo en dos semanas en aguas de mar Caribe, procedente de Venezuela.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", ha detallado el mandatario en la plataforma Truth Social.

Trump ha asegurado que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como "terroristas".

En posteriores declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump ha afirmado que el video de la operación, que muestra el momento en el que fue atacada la lancha, demuestra que la embarcación transportaba cargamentos de drogas como cocaína y fentanilo en alta mar.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su parte, ha afirmado que Venezuela está "más preparada" para una "lucha armada", en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de propiciar un "cambio de régimen".

Maduro ha manifestado que Venezuela ejerce el "legítimo derecho a la defensa" ante lo que calificó como una "agresión" de Estados Unidos.