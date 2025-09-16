MAR CARIBE

Estados Unidos ataca una segunda embarcación procedente de Venezuela con presuntos narcotraficantes

Donald Trump ha asegurado que en el ataque han fallecido tres personas que transportaban cocaína y fentanilo. El presidente venezolano, por su parte, ha señalado que Venezuela está “mas preparada” para una “lucha armada” en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos.

AME9959. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 15/09/2025.- Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se ve una embarcación en el mar Caribe. Estados Unidos atacó este lunes una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció Trump. EFE/ @realdonaldtrump /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
La embarcación atacada por Estados Unidos en el mar Caribe. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: AEBk Venezuelatik ateratako bigarren ontzi bati eraso egin dio, narkotrafikatzaileak omen zeramatzalakoan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este lunes un ataque contra una embarcación, el segundo en dos semanas en aguas de mar Caribe, procedente de Venezuela. 

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", ha detallado el mandatario en la plataforma Truth Social.

Trump ha asegurado que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como "terroristas".

En posteriores declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump ha afirmado que el video de la operación, que muestra el momento en el que fue atacada la lancha, demuestra que la embarcación transportaba cargamentos de drogas como cocaína y fentanilo en alta mar.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su parte, ha afirmado que Venezuela está "más preparada" para una "lucha armada", en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de propiciar un "cambio de régimen".

Maduro ha manifestado que Venezuela ejerce el "legítimo derecho a la defensa" ante lo que calificó como una "agresión" de Estados Unidos.

Venezuela Estados Unidos Donald Trump Nicolás Maduro Drogas Internacional

