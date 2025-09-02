Estados Unidos
EE. UU. ataca un barco “cargado de drogas” aparentemente procedente de Venezuela

El ataque se enmarca en el despliegue militar que Washington activó hace unos días en aguas internacionales frente a Venezuela. Nicolás Maduro ha condenado este despliegue.
Kananaskis (Canada), 16/06/2025.- US President Donald Trump participates in a family photo during the Group of Seven (G7) Summit at the Kananaskis Country Golf Course in Kananaskis, Alberta, Canada, 16 June 2025. World leaders are gathered from 15 to 17 June 2025 for the annual G7 Summit. EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE
Agencias | EITB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este martes que su país ha disparado a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", ha dicho el presidente a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que "estas provienen de Venezuela”.

Trump elogió al "increíble" jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo ha puesto al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

El ataque sobre este barco se enmarca en el despliegue militar que Washington activó hace unos días en aguas internacionales frente a Venezuela.

El operativo implica el despliegue de más de 4.000 marines, tres destructores o un submarino de propulsión nuclear con el objetivo de combatir el flujo de narcóticos que se origina en la región y que tiene, entre otros, a Estados Unidos como destinatario.

El despliegue ha supuesto una dura condena por parte de la Administración de Nicolás Maduro, que ha acusado a EE. UU. de estar intentando forzar un cambio de Gobierno en Caracas y al propio Rubio de estar incitando un ataque militar sobre territorio venezolano.

