Itxuraz Venezuelatik zetorren "drogaz betetako" itsasontzi bati eraso egin dio AEBk
Washingtonek duela egun batzuk Venezuelaren aurrean nazioarteko uretan aktibatu zuen hedapen militarraren barruan kokatu dute erasoa.
Donald Trump AEBko presidenteak astearte honetan baieztatu duenez, bere herrialdeak "drogaz betetako" ontzi bati tiro egin dio, itxuraz Venezuelatik zetorrena, baina ez du xehetasun gehiagorik eman Karibean ustez egindako operazio militar horren inguruan.
"Ontzi bat, drogak zeramatzan ontzi bat eta droga asko suntsitu ditugu, eta ikusiko duzue eta irakurriko duzue. Duela une batzuk gertatu da", esan du presidenteak Etxe Zurian egindako hitzaldi batean.
Trumpek Dan Caine Estatu Nagusi Bateratuko buruzagi "sinestezina" goraipatu du, eta Venezuelako ustezko ontziaren aurkako erasoaren berri eman du.
Ontzi horren aurkako erasoa Washingtonek duela egun batzuk Venezuelaren aurrean nazioarteko uretan aktibatu zuen hedapen militarraren barruan kokatzen da, zabaldu dutenez, inguruan ematen ari den narkotikoen fluxuari aurre egiteko asmoz.
Hedapenak Nicolas Maduroren Administrazioaren gaitzespen gogorra ekarri du; izan ere, AEBk Caracasen Gobernu aldaketa behartzen saiatzen ari direla salatu du, eta Rubio bera Venezuelako lurraldearen aurkako eraso militarra bultzatzen ari dela.
Von der Leyenen hegazkinaren kontra erasorik izan denik baztertu du Bulgariak
EBko Estatu-kideko agintarien arabera, interferentzia mota horiek "egunero" gertatzen dira, eta, beraz, ez dute ikerketarik egingo.
Zelenskirekin bildu aurretik, Europako buruzagientzako mezu bat eskatu dio Ficok Putini
Eslovakiarrak ziurtatu du ez dituela ulertzen EBk Ukrainako gatazkan hartutako zenbait erabaki, eta Bratislavaren eta Moskuren arteko lankidetzarekin jarraitzeko prest agertu da.
Afganistan, erreskateak eta suntsipena: lurrikarak 1.100 hildako baino gehiago utzi ditu
Afganistan ekialdea astindu zuen 6,0 graduko lurrikararen ondoren, gutxienez 1.100 hildako eta 3.200 zauritu izan dira; ospitaleak gainezka daude, eta oraindik ere biktimak iristen ari dira herri eta mendietatik.
Nolakoa da Hani Mahmoud kazetariaren jarduna Gazan? Hemen, bertatik bertara
Aitortu egin digu nekatuta dagoela, fisikoki eta emozionalki, baina jarraitu beharrean dago, ezin dio eta utzi Gazan gertatzen dena kontatzeko ardurari. Kontatu digu Armadak 250 bat kazetari palestinar hil dituela azken ia bi urteotan. Askotan justifikatu ditu erasoak, Hamaseko kide zirela esanez. Haniri oinarririk ez duela ez ezik, onartezina iruditzen zaio.
Hileta jendetsuak egin dituzte Israelek hildako Yemengo huthien gobernuko kideen alde
Gobernuko 11 kide hil zituen Israelek abuztuaren 28an, tartean, Ahmed al-Rahawi lehen ministroa. Huthien gobernuak Yemengo iparraldeko, erdialdeko eta mendebaldeko eremuak kudeatzen ditu 2024tik. Huthiek mendekua agindu dute.
“Barne arazoetan esku sartzea” gaitzesteko adierazpen bateratua egin du Shanghaiko Lankidetza Erakundeak Txinan
Shangaiko Lankidetza Erakundeko herrialdeak "mundu multipolar adierazgarriagoa, demokratikoagoa eta bidezkoagoa" eraikitzearen alde agertu dira, eta Nazio Batuen "koordinazioaren eginkizun nagusia" nabarmendu dute.
Armenia eta Azerbaijanerako bake prozesua itxitzat jo dute, Washingtonen akordioa lortu da eta
Abuztuan erdietsi zuten akordio historikoa, Estatu Batuak bitartekari. 2020ko gerraren ondoren, Nagorno Karabajeko Azerbaijanen zatia konkistatu eta armeniar jatorriko bertako 120.000 biztanle kanporatu zituzten.
Israelek Gazan egindako erasoaldia genozidioa dela ondorioztatu du nazioarteko akademiko talde batek
Genozidioari buruzko Akademikoen Nazioarteko Elkarteak gazatarren kontrako gehiegikeriak eta Benjamin Netanyahuren Gobernuko kide batzuen adierazpenak aztertu ditu elkarteak txosten batean.
Israelek ohartarazi du flotillako aktibistak "terrorista" gisa tratatuko dituela
Laguntza humanitarioa eramateko asmoz, Gazara hainbat itsasontzi iritsi daitezkeela eta, Israelgo Gobernuaren jarrera gogortzeko proposamena egin du Itamar Ben Gvir Segurtasun ministroak.