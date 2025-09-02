Ameriketako Estatu Batuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Itxuraz Venezuelatik zetorren "drogaz betetako" itsasontzi bati eraso egin dio AEBk

Washingtonek duela egun batzuk Venezuelaren aurrean nazioarteko uretan aktibatu zuen hedapen militarraren barruan kokatu dute erasoa.

Kananaskis (Canada), 16/06/2025.- US President Donald Trump participates in a family photo during the Group of Seven (G7) Summit at the Kananaskis Country Golf Course in Kananaskis, Alberta, Canada, 16 June 2025. World leaders are gathered from 15 to 17 June 2025 for the annual G7 Summit. EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL
Donald Trump AEBko presidentea. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak astearte honetan baieztatu duenez, bere herrialdeak "drogaz betetako" ontzi bati tiro egin dio, itxuraz Venezuelatik zetorrena, baina ez du xehetasun gehiagorik eman Karibean ustez egindako operazio militar horren inguruan.

"Ontzi bat, drogak zeramatzan ontzi bat eta droga asko suntsitu ditugu, eta ikusiko duzue eta irakurriko duzue. Duela une batzuk gertatu da", esan du presidenteak Etxe Zurian egindako hitzaldi batean.

Trumpek Dan Caine Estatu Nagusi Bateratuko buruzagi "sinestezina" goraipatu du, eta Venezuelako ustezko ontziaren aurkako erasoaren berri eman du.

Ontzi horren aurkako erasoa Washingtonek duela egun batzuk Venezuelaren aurrean nazioarteko uretan aktibatu zuen hedapen militarraren barruan kokatzen da, zabaldu dutenez, inguruan ematen ari den narkotikoen fluxuari aurre egiteko asmoz.

Hedapenak Nicolas Maduroren Administrazioaren gaitzespen gogorra ekarri du; izan ere, AEBk Caracasen Gobernu aldaketa behartzen saiatzen ari direla salatu du, eta Rubio bera Venezuelako lurraldearen aurkako eraso militarra bultzatzen ari dela.

Ameriketako Estatu Batuak Venezuela Drogak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu