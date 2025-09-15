Sare elektrikoetako inbertsioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jauregi sailburua Ministerioarekin bilduko da astearte honetan Euskadiko inbertsio elektrikoa aztertzeko

Joan Groizard Energiaren Estatu idazkariarekin batzartuko da Jauregi, 2025-2030 aldirako elektrizitatea garraiatzeko sarea planifikatzeko proposamenaren barruan sare elektrikoetan egingo den inbertsioari buruz eta horrek Euskadin izango duen eraginaz mintzatzeko. 

El precio medio de la electricidad sigue batiendo récords, 115,83 euros megavatio hora
Dorre elektrikoak.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua Joan Groizard Energiaren Estatu idazkariarekin bilduko da astearte honetan, 2025-2030 aldirako elektrizitatea garraiatzeko sarea planifikatzeko proposamenaren barruan sare elektrikoetan egingo den inbertsioa aztertzeko eta horrek EAEn izango duen eragina zehazteko. 

Sara Aagesen Trantsizio Ekologikorako ministroak joan den ostiralean iragarri zuenez, Espainiako Gobernuak 13.590 milioi euroko inbertsioa sustatuko du sare elektrikoetan hemendik eta 2030era bitartean, egungo plangintzan (2021-2026) aurreikusitakoa baino % 65 handiagoa, beraz.

Proposamenaren arabera, kontsumitzaile berrientzako garraio-sarerako sarbidea 14 aldiz biderkatuko da, 27,7 gigawattera arte (GW), eta pisu berezia izango dute industriak (9 GW), hidrogeno berdeak (13,1 GW) eta datu-zentroek (3,8 GW). Sorreran, energia fotovoltaikoko 150 GW, eolikoko 60 GW eta 100 GW baino gehiagoko biltegiratze-eskaerak erregistratu dira.

Eusko Jaurlaritzak atsegin handiz hartu zuen Aagesen iragarpena,eta azken hilabeteetan hainbatetan eskatu dio Pedro Sanchezen Gobernuari zehaztu dezan euskal industriaren energia-gaitasuna handitzeko inbertsioak egiteko konpromisoa; izan ere, uste du Euskadik egun dituen 12.000 megawatteko gaitasunari beste 6.000 megawatt gehitu behar zaizkiola euskal enpresen beharrei erantzuteko.

Industria Elektrizitatea Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Energia Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela

Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egin du elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa

Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko. 

Gehiago kargatu