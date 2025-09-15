Inversión en redes eléctricas
El consejero Jauregi se reúne este martes con el Ministerio para analizar la inversión eléctrica en Euskadi

Jauregi hablará con con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, sobre la inversión en redes eléctricas que llegará a Euskadi dentro de la propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030.
Euskaraz irakurri: Jauregi sailburua Ministerioarekin bilduko da astearte honetan Euskadiko inbertsio elektrikoa aztertzeko
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco Mikel Jauregi, se reunirá este martes con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar la inversión en redes eléctricas que llegará a Euskadi dentro de la propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció el pasado viernes que el Gobierno promoverá una inversión de 13.590 millones de euros en las redes eléctricas de aquí al año 2030, una cuantía un 65 % superior a la prevista en la planificación actual (2021-2026) que ayudará a impulsar la demanda.

La propuesta prevé multiplicar por 14 el acceso a la red de transporte para nuevos consumidores, hasta 27,7 gigavatios (GW), con especial peso para la industria (9 GW), el hidrógeno verde (13,1 GW) y los centros de datos (3,8 GW). En generación, se han registrado solicitudes por 150 GW de fotovoltaica, 60 GW de eólica y más de 100 GW de almacenamiento.

El Gobierno Vasco, quien acogió de buen agrado el anuncio de Aagesen, ha reclamado en los últimos meses al Ejecutivo de Pedro Sánchez que concrete su compromiso de acometer inversiones que permitan aumentar la capacidad energética de la industria vasca, ya que considera que Euskadi necesita 6000 megavatios adicionales respecto a la actual capacidad instalada de 12 000 para dar respuesta a las necesidades de las empresas vascas.

