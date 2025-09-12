El Gobierno de España prevé inversión de 13 590 millones en redes eléctrica hasta 2030, un 65 % más
El Gobierno de España propone una inversión de 13 590 millones de euros en las redes de transporte de electricidad de aquí al año 2030, una cuantía un 65 % superior a la prevista en la planificación actual (2021-2026) que ayudará a impulsar la demanda.
Así lo ha detallado la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha presentado este viernes la propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030.
El plan, que ahora sale a información pública, está orientado a cubrir las necesidades de demanda y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
“Hoy presentamos un nuevo marco para desarrollar una red eléctrica moderna que nos permita seguir electrificando nuestra economía, una oportunidad país”, ha señalado Aagesen.
La propuesta prevé multiplicar por 14 el acceso a la red de transporte para nuevos consumidores, hasta 27,7 gigavatios (GW), con especial peso para la industria (9 GW), el hidrógeno verde (13,1 GW) y los centros de datos (3,8 GW). En generación, se han registrado solicitudes por 150 GW de fotovoltaica, 60 GW de eólica y más de 100 GW de almacenamiento.
El Ministerio ha iniciado también la audiencia pública de un real decreto que regulará los planes de inversión en redes de transporte y distribución, incrementando los límites de inversión y fijando mecanismos de control para garantizar su cumplimiento.
Según cálculos del Ejecutivo, cada millón de euros invertido en redes genera un impacto de 1,27 millones en valor añadido bruto y un multiplicador de 20 en creación de empleo.
El Gobierno Vasco aplaude la propuesta
El consejero de Industria Mikel Jauregi ha celebrado que se hayan encontrado fórmulas para eliminar los límites de inversión establecidos en la era Rajoy, y a su vez, valora positivamente que el incremento vaya dirigido en gran medida a la industria. La semana que viene tendrá lugar una reunión bilateral entre ambas adiministraciones en las que se perfilarán los detalles de la propuesta.
