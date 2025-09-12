Elektrifikazioa
Espainiako Gobernuak 13.590 milioiko inbertsioa proposatu du sare elektrikoan 2030era arte, % 65 gehiago

Proposamenaren arabera, 14 aldiz handiagoa izango da kontsumitzaile berrientzako garraio-sarerako sarbidea, 27,7 gigawattera arte (GW), eta garrantzi berezia izango dute industriak (9 GW), hidrogeno berdeak (13,1 GW) eta datu-zentroek (3,8 GW). Sorreran, 150 GW fotovoltaiko, 60 GW eoliko eta 100 GW biltegiratze baino gehiagoko eskaerak erregistratu dira.

MADRID (ESPAÑA), 12/09/2025.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presenta este viernes las líneas generales de la Propuesta de Planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030 durante un acto celebrado en Madrid. EFE/JJ Guillén
Sara Aagesen, ostiral honetan. EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elektrizitatea garraiatzeko sarean hemendik eta 2030era arte 13.590 millioi euro inbertitzea proposatu du Espainiako Gobernuak, egun indarrean den planifikazioak (2021-2026) aurreikusitakoa baino % 65 gehiago, eskaria bultzatzen laguntzeko asmoz. 

Gobernuko presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako ministro Sara Aagesenek ostiral honetan eman du horren berri, elektrizitatea garraiatzeko sarea 2025-2030erako planifikatzeko proposamena aurkezteko ekitaldian. 

Eskaeraren beharrak asetzera eta Energiaren eta Klimaren Plan Nazional Integratuaren (PNIEC) helburuak betetzera bideratuta dagoen plana jendaurrean jarriko dute orain. 

“Gaur, gure ekonomia elektrifikatzen jarraitzeko aukera emango digun sare elektriko moderno bat garatzeko esparru berri bat aurkezten dugu, herrialde mailako aukera bat”, adierazi du Aagesenek.

Proposamenaren arabera, 14 aldiz handiagoa izango da kontsumitzaile berrientzako garraio-sarerako sarbidea, 27,7 gigawattera arte (GW), eta garrantzi berezia izango dute industriak (9 GW), hidrogeno berdeak (13,1 GW) eta datu-zentroek (3,8 GW). Sorreran, 150 GW fotovoltaiko, 60 GW eoliko eta 100 GW biltegiratze baino gehiagoko eskaerak erregistratu dira.

Ministerioak, halaber, jendaurrean jarri du garraio- eta banaketa-sareetako inbertsio-planak arautuko dituen errege-dekretu bat ere, inbertsio-mugak handitu eta horiek betetzen direla bermatzeko kontrol-mekanismoak finkatzen dituena.

Gobernuaren kalkuluen arabera, sarean inbertitutako milioi euro bakoitzak 1,27 milioiko inpaktua sortzen du balio erantsi gordinean, eta lanpostuak sortzeko aukerak biderkatu egiten ditu. 

Jaurlaritzak inbertsio igoera txalotu du 

Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko. 

