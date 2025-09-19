Muskiz
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El comité de empresa de Petronor denuncia la situación interna de la empresa, y amenaza con “medidas de presión”

La representación de la plantilla ha señalado la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la dirección, y destaca el "lamentable" estado de las instalaciones de la refinería de Muskiz (Bizkaia).

Refinería de Muskiz
Refinería Petronor de Muskiz (Bizkaia). Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Petronorreko enpresa batzordeak enpresaren egoera "tamalgarria" salatu du, eta "presio neurriekin" mehatxu egin du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El comité de empresa de Petronor ha denunciado la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en una concentración realizada este viernes en Muskiz (Bizkaia). Además, el comité también ha destacado el "lamentable" estado de las instalaciones. Frente a ello, la plantilla a amenazado con "medidas de presión".

La representación de los trabajadores de la empresa ha señalado el "deterioro" de las relaciones laborales de los últimos años, destacando que cuentan con "una dirección cada vez más intransigente e insensible".

Según ha indicado el comité de empresa, la imagen que proyecta la empresa al exterior dista mucho de la realidad. En ese sentido, el comité ha señalado el mal estado de la infraestructura: "El estado de conservación de las instalaciones es lamentable, con carencias de inversión y con un mantenimiento que solo busca ahorro de costes (...) un modelo que antepone el beneficio a la seguridad".

Comité de empresa de Petronor

El estado de conservación de las instalaciones es lamentable"

"Petronor es un polvorín y el número de accidentes potencialmente graves ha aumentado significativamente, así como los incidentes con afección al exterior que conllevan emisiones incontroladas de contaminantes y productos tóxicos a los que están expuestos los trabajadores y el entorno cercano", han alertado desde la representación.

Tras acusar al Gobierno Vasco de "mirar hacia otro lado", el comité ha denunciado la pérdida de derechos de los trabajadores: "La nueva dirección ha impuesto una modificación sustancial de condiciones de trabajo que supone una pérdida de derechos (...) la dirección pretende aumentar la jornada diaria de la plantilla, sin compensarlo de ninguna manera".

Comité de empresa de Petronor

Petronor es un polvorín"

En este contexto de "descontento general" de la plantilla, el comité de empresa ha convocado una asamblea para el próximo 24 de septiembre para proponer las diferentes "medidas de presión" que se llevarán a cabo.

Economía Bizkaia Muskiz Manifestaciones Gobierno Vasco Petróleo Petronor Repsol

Más noticias sobre economía

Cargar más