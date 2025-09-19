El comité de empresa de Petronor denuncia la situación interna de la empresa, y amenaza con “medidas de presión”

El comité de empresa de Petronor ha denunciado la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en una concentración realizada este viernes en Muskiz (Bizkaia). Además, el comité también ha destacado el "lamentable" estado de las instalaciones. Frente a ello, la plantilla a amenazado con "medidas de presión".

La representación de los trabajadores de la empresa ha señalado el "deterioro" de las relaciones laborales de los últimos años, destacando que cuentan con "una dirección cada vez más intransigente e insensible".

Según ha indicado el comité de empresa, la imagen que proyecta la empresa al exterior dista mucho de la realidad. En ese sentido, el comité ha señalado el mal estado de la infraestructura: "El estado de conservación de las instalaciones es lamentable, con carencias de inversión y con un mantenimiento que solo busca ahorro de costes (...) un modelo que antepone el beneficio a la seguridad".