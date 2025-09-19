Petronorreko enpresa batzordeak enpresaren egoera "tamalgarria" salatu du, eta "presio neurriekin" mehatxu egin du
Plantillako ordezkariek adierazi dute ez direla bete zuzendaritzarekin lortutako akordioak, eta nabarmendu dute "tamalgarria" dela Muskizko findegiko instalazioen egoera.
Petronorreko enpresa batzordeak salatu du ez direla bete enpresarekin lortutako akordioak, ostiral honetan Muskizen (Bizkaia) egindako elkarretaratzean. Horrekin batera, instalazioen egoera "tamalgarria" azpimarratu du batzordeak, eta "presio neurriekin" mehatxatu dute langileek.
Enpresako langileen ordezkariek adierazi dute "okertu" egin direla azken urteetako lan-harremanak zuzendaritzarekin. Izan ere, "zuzendaritza gero eta intrantsigenteagoa eta bihozgabekoa" dela nabarmendu dute.
Batzordeak adierazi duenez, errealitatetik oso urrun dago enpresak kanpora proiektatzen duen irudia. Ildo horretan, batzordeak azpiegituren egoera txarra azpimarratu du: "Tamalgarria da instalazioen egoera; izan ere, inbertsio gabezia dago eta kostuak aurreztea baino bilatzen ez duten mantentze-lanak egiten dira (...) ereduak etekina jartzen du segurtasunaren aurretik".
Petronorreko enpresa batzordea
Tamalgarria da instalazioen egoera"
"Petronor bolborategi bat da. Gainera, nabarmen egin du gora istripu larrien kopuruak, bai eta kontrolik gabeko produktu kutsatzaileen eta toxikoen emisioek. Berauek langileei eta gertuko inguruneari ere istripuak eragiten diezaiekete".
Eusko Jaurlaritzari "beste alde batera begiratzea" leporatzearekin batera, batzordeak salatu du langileen eskubideen galera: "Zuzendaritza berriak eskubideak galtzea dakarren lan-baldintzen funtsezko aldaketa ezarri du (...) handitu nahi du langileen eguneroko lanaldia, inolaz ere konpentsatu gabe".
Petronorreko enpresa batzordea
Petronor bolborategi bat da"
Langileen "atsekabetasun orokorraren" aurrean, enpresa batzordeak batzarrera deitu du irailaren 24rako, aurrera eramango diren "presio neurriak" proposatzeko.
