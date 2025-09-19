El PIB aumenta un 2,2 % en Euskadi, en el segundo trimestre de 2025

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi ha avanzado un 0,5 % en términos intertrimestrales en el segundo trimestre de 2025, tras un crecimiento interanual del 2,2 %. El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha ascendido en el segundo trimestre del año un 0,3 %, en relación con el primer trimestre del año, lo que supone un crecimiento en términos interanuales de un 1,4 %, esto es, un total de 14 035 puestos de trabajo netos más que el segundo trimestre del año anterior, según datos elaborados por Eustat.



Estas estimaciones del segundo trimestre del año, que incorporan toda la información económica coyuntural disponible en el momento de su elaboración, corroboran las estimaciones del PIB y del empleo obtenidas en el Avance de las Cuentas trimestrales de Eustat del pasado 16 de julio, tanto en crecimiento intertrimestral como interanual.



El crecimiento interanual estimado en el segundo trimestre de 2025 del PIB de Euskadi (2,2 %), se sitúa por encima de la última estimación realizada para la economía de la Zona Euro (1,5 %), así como para el conjunto de la Unión Europea (1,6 %).



Desde el punto de vista de la Oferta, la evolución del valor añadido ha sido positiva en términos interanuales (segundo trimestre de 2025 respecto al segundo trimestre de 2024) en todos los sectores económicos, excepto en el sector primario.



En cuanto a la evolución del PIB por Territorios Históricos, en el segundo trimestre de 2025 Álava presenta un crecimiento interanual del 2,0 %, Bizkaia del 2,2 % y en Gipuzkoa el ascenso alcanza el 2,3 %. En relación con el trimestre precedente, el crecimiento ha sido del 0,6 % en Álava y en Bizkaia y en Gipuzkoa del 0,5 %.



Para concluir, el Instituto Vasco de Estadística ha señalado que la difusión de los datos definitivos para 2023 y avance 2024 de las Cuentas económicas anuales de Eustat ha supuesto que las estimaciones del PIB de la Euskadi mejoren tres décimas cada año, siendo las últimas estimaciones de crecimiento del 3,0 % para 2023 y del 2,5 % para 2024 en volumen encadenado.